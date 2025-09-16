Druskininkuose spręsis ralio sprinto čempionato likimas: du taškai, du konkurentai, vienas titulas

Varžybų metu bus taikomas 1,5 koeficientas taškams, o atmetus prasčiausią sezono rezultatą, kova dėl pagrindinio titulo tarp Mindaugo Grikienio ir Aurimo Buteikio tapo aštresnė nei bet kada – juos skiria mažiau nei du taškai.
Pagrindinė dvikova
Visą sezoną trunkanti dviejų lyderių kova pasiekė apogėjų. Čempionate pirmaujantis M. Grikienis teigia, jog nuoseklus darbas ir išmoktos pamokos leido pasiekti stabilių rezultatų, tačiau Druskininkuose jis laukia kovos iki paskutinių metrų.
Tuo metu jam į nugarą kvėpuojantis A. Buteikis pripažįsta, kad Druskininkų kelių gerai neprisimena, tačiau džiaugiasi laukiančiais techniškais ir miškingais ruožais.
„Tokiose trasose reikia tobulo ekipažo sutarimo ir maksimalios koncentracijos – būtent tai man ir patinka“, – teigia lenktynininkas. Būtent šie du ilgamečiai konkurentai ralį pradės pirmaisiais startiniais numeriais.
Ne mažesnė intriga verda ir kovoje dėl trečiosios vietos bendroje įskaitoje, į kurią pretenduoja net keturi sportininkai. Šiuo metu ją užima čempionato debiutantas Andrius Grigaitis, tačiau jam ant kulnų lipa praėjusio etapo nugalėtojas Julius Masonas.
Atvyks ralio sunkiasvoriai
Papildomo svorio renginiui suteiks keli itin garsūs vardai, kurie ralio sprinte dalyvaus kaip treniruotėje prieš lemiamą Lietuvos ralio čempionato etapą Zarasuose. Žiūrovai išvys Dakaro ralio dalyvį Vaidotą Paškevičių („Ford Fiesta N5“) ir publikos numylėtinį Eugenijų Sladkevičių („Škoda Fabia N5+“).
Tačiau didžiausia naujiena – daugkartinio Lietuvos čempiono Vytauto Švedo startas. Ralio legenda sės prie „MV Sport“ komandos paruošto galingo „Hyundai i20 VRT“ automobilio vairo, su kuriuo pergales jau yra skynę ne vienas greitas pilotas.
Ralio veiksmas prasidės šeštadienį, 10:45 val., iškilmingu startu Druskininkų Vilniaus alėjoje. Sportininkų lauks 8 greičio ruožai, o po finišo, apie 18 val., miesto centre vyks apdovanojimų ceremonija. Dieną vainikuos „indie fusion“ grupės „Lik“ koncertas Kultūros centre 19 valandą.
