TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Kas taps čempionu? Pavilkijo trasoje – Lietuvos autokroso sezono kulminacija

2025-09-15 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 11:00

Jau šį savaitgalį, rugsėjo 20-21 dienomis, automobilių sporto aistruolių akys nukryps į Šakių rajoną. Čia, Pavilkijo autokroso trasoje, laukia tikras festivalis – finalinis Lietuvos autokroso čempionato etapas, kuriame paaiškės sezono nugalėtojai, ir azartiškos komandinės mėgėjų lenktynės dėl „Jusema“ taurės.

Penktasis Lietuvos autokroso čempionato etapas (nuotr. Organizatorių)

0

Šeštadienį į trasą išriedės daugiau nei 60 greičiausių Lietuvos ir Latvijos autokroso meistrų, kurie stos į paskutinį ir lemiamą sezono mūšį. Po keturių etapų įtampa keliose klasėse pasiekė aukščiausią tašką, o čempionų likimas spręsis paskutiniuose važiavimuose.

Didžiausia intriga tvyro „SUPER 2000“ klasėje, kur lyderį Simą Gudavičių (96 tšk.) nuo artimiausio persekiotojo Modesto Banelio (93 tšk.) skiria vos trys taškai.

Ne mažesnė drama laukia ir „BUGGY CUP“ įskaitoje – čia Andrių Lugauską (84 tšk.) ir Saulių Žundą (82 tšk.) skiria tik dviejų taškų skirtumas. Šiose klasėse bet kokia klaida ar techninis gedimas gali kainuoti čempiono titulą.

Kitose klasėse lyderiai jaučiasi saugiau, tačiau kova dėl likusių podiumo vietų žada būti bekompromisė. „SUPER CARS“ klasėje Žilvinas Astrauskas (110 tšk.) yra susikrovęs solidų pranašumą, tačiau dėl sidabro ir bronzos laukia atkakli Donato Stašiūno (93 tšk.) ir Pauliaus Šniuko (90 tšk.) dvikova.

Panaši situacija ir 2000 klasėje, kur dėl antros vietos susirems vienodą taškų skaičių (89) turintys Deividas Stropus ir Mykolas Baliūnas.

Sekmadienį profesionalų kovas pakeis ne mažiau azartiškos ir žiūrovų itin mėgstamos komandinės ištvermės lenktynės „Weekend Grand Race“.

Čia į trasą išrieda nebrangūs, specialiai paruošti automobiliai, o pergalę lemia ne tik greitis, bet ir komandos strategija, ištvermė bei mechanikų darbas. Papildomos intrigos suteikia taisyklė, jog kiekvienoje iš trijų narių komandos privalo būti bent viena moteris.

Organizatoriai pasirūpino, kad veiklos netrūktų ir pertraukų tarp važiavimų metu. Žiūrovų lauks keturračių bei bagių ekspozicijos ir specialus „MotoTop“ simuliatorių iššūkis, kurio nugalėtojui atiteks 200 eurų vertės prizas. Mažiausiems renginio svečiams bus paruoštas pripučiamas batutas, o visos šventės metu veiks maisto ir gėrimų zonos.

Laukia du skirtingi, bet vienodai intriguojantys automobilių sporto veidai viename savaitgalyje. Sezono kulminacija Pavilkijo trasoje – renginys, kurį automobilių sporto gerbėjams tiesiog būtina pamatyti gyvai.

 

