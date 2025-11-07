Brokui susidomėjus ritmologija – perspėjimas iš VSD: tokie asmenys labiau paveikūs dezinformacijai ir propagandai

Naujienų portalas tv3.lt paklausė Valstybės saugumo departamento (VSD), ar šis vertina, ar Kultūros ministerijoje dirbantis A. Brokas, buvęs minimos sektos nariu, nekelia grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui
„VSD kol kas nėra gavęs prašymo atlikti patikrinimą dėl jūsų minimo asmens teisės dirbti su slapta informacija“, – į aukščiau nurodytą klausimą atsakė VSD.
Ketvirtadienio popietę europarlamentaras Dainius Žalimas paskelbė kreipęsis į VSD, kad šis patikrintų, ar viceministras A. Brokas gali dirbti su slapta informacija.
„Darau, ką galiu, kad Lietuvos valdžioje būtų kuo mažiau antimokslinio prorusiško brudo“, – feisbuke rašė jis.
Paklausus, ar VSD turi duomenų, kokios Lietuvoje veikiančios religinės bendruomenės ar sektos kelia grėsmę šalies saugumui, VSD neįvardijo, ar tokių yra/buvo, bet patikino, kad jeigų būtų, jų veikla esą būtų užkardyta.
„Jei būtų identifikuota grėsmę nacionaliniam saugumui keliančių sektų veikla Lietuvoje, būtų imtasi įstatymais numatytų priemonių ją užkardyti“, – atsakė VSD.
VSD įspėja, kad plinta iš Rusijos kilusių judėjimų, dažnai turinčių sektos požymių, veikla. Tokiomis organizacijomis susidomi ir lietuviai, tačiau, VSD vertinimu, tokie asmenys yra labiau paveikūs dezinformacijai ir propagandai.
„Rusijoje veikia sąlyginai daug naujų „dvasinių judėjimų“ ir sąmokslo teorijas platinančių organizacijų, turinčių sektos požymių. Dalis jų sekėjų turi ir Lietuvoje. VSD vertinimu, potencialiai šie asmenys yra labiau paveikūs Rusijos dezinformacijai ir propagandos naratyvams, tačiau šiuo metu jų veikla nedaro didesnės įtakos valstybės vidaus procesams“, – savo atsakymą naujienų portalui tv3.lt papildė VSD.
Brokas lankėsi Rusijoje ir po Krymo aneksijos
Kultūros viceministras A. Brokas teigia, kad Rusijoje yra buvęs ne kartą ir mano, kad šalies agresorės sostinėje lankėsi ir po Krymo aneksijos 2014 metais.
„Taip, man teko būti ne kartą. Ar po Krymo okupacijos teko būti Rusijoje, turėčiau pagalvoti, bet aš manau, kad teko būti Maskvoje“, – LRT televizijoje kalbėjo A. Brokas.
Tiesa, kaip teigia šią savaitę darbus Kultūros ministerijoje pradėjęs politikas, jis ne vieną kartą po 2014-ųjų į Rusiją vyko todėl, nes filmavo filmą, kritikuojantį minėtos valstybės režimą.
„Aš tuo metu kaip tik filmavau filmą apie kitą didelę problemą. Tai yra apie Pietų Kaukazo karą, aš ir premjerą, ir filmą rodžiau Maskvoje, kuris, beje, labai kritiškas yra šio režimo atžvilgiu, ir tai tikrai po 2014 metų, man tikrai teko lankytis ne kartą. Bent dvi mano filmo premjeros vyko Maskvoje“, – sakė A. Brokas.
Kaip skelbta, nepaisant kultūros bendruomenės raginimų neburti Kultūros ministerijos politinės komandos, kol nėra paskirtas ministras, antradienį darbą ministerijoje pradėjo trys viceministrai – Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin, A. Brokas.
Pastarasis viešojoje erdvėje susilaukė kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu. Šis metodas laikomas pseudomokslu, o jį sukūrė astronomė iš Rusijos.
Savo ruožtu A. Broką į šias pareigas pasiūliusi premjerė teigė, kad jos prioritetas buvo rasti nepriklausomą, kultūros bendruomenei atstovaujantį žmogų.
Iš Rusijos kilusi sekta
Ritmologija veda į Rusiją. Ten maždaug prieš 30 m. užregistruota sekta „Radastėja“. Sektos motina – buvusi astronomė Jevdokija Lučezarnova-Mačenko.
Baigusi universitetą sektos pradininkė dirbo balistinių raketų gamykloje Viktoro Petrovičiaus Makejevo konstruktorių biure, Rusijos Miaso mieste. Čia ji užsiėmė astronavigacija.
1987–1989 m. raketų centro bazėje atliko bendrus tyrimus su Miaso Medicinos ir sanitarijos skyriumi Nr. 92. Šis skyrius aptarnavo ir teikė paslaugas jau minėtame V. P. Makejevo konstruktorių biure.
Istorikas, buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas pastebi, kad tokiose karinės pramonės gamyklose dirbdavo KGB gerai patikrinti žmonės.
„Kodėl tai miniu? Todėl kad su sovietinėmis „pašto dėžutėmis“ (karinės įmonės vietoje pavadinimų turėjusios tik pašto kodų numerius, ir minimas konstruktorių biuras buvo „pašto dėžute“ Nr.0215) galėjo bendrauti ir juose dirbti tik KGB gerai patikrinti asmenys (šiuo atveju Čeliabinsko srities KGB valdybos). Juo labiau, kad tai lietė raketų astronavigaciją ar konstruktorių biuro darbuotojų gydymą ir atstatymą pagal SAPFIR sistemą.
Matyt ne veltui prieštaringai vertinama Rusijos Saugumo, gynybos ir teisėsaugos akademija suteikė Jevdokijai Marčenko akademikės laipsnį ir „Petro Didžiojo“ antrojo laipsnio kavalierės vardą „Už Rusijos valstybės stiprinimą", – rašo A. Anušauskas.
Nors kyla ginčų, ar „Radastėjos“ judėjimą galima vadinti sekta, primename, kad religijos sociologijoje sekta reiškia grupę, kurios nariai gyvena bendruomenėmis ir patiria vieno ar daugiau asmenų psichologinę įtaką. Šiuo atveju, tai – E. Lučezarnovos įtaka. Organziacija turi ir kitų sektos požymių, pavyzdžiui, hierarchinę struktūrą, centralizaciją, narių lojalumą ir kt.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!