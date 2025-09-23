Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Japoniškų automobilių sezono finalas Vilniuje: proga ne tik pasigrožėti legendomis, bet ir paruošti automobilį žiemai

2025-09-23 11:12
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 11:12

„Japmeet“ susitikimas (nuotr. Organizatorių)
20

Spalio 4-ąją Vilniuje baigsis aktyvusis japoniškų automobilių sezonas. Tradiciniame „JapMeet“ susitikime, kurį organizuoja „JDM LT“ komanda, entuziastai ne tik išlydės šiltąjį metų laiką, bet ir gaus vertingų patarimų, kaip paruošti savo automobilius artėjančiai žiemai. Renginys – atviras ir nemokamas visiems.

0

Kaip ir kasmet, renginyje tikimasi išvysti visą japoniškos automobilių kultūros spektrą: nuo naujausių modelių, tokių kaip „Honda Civic Type-R“, iki laiko patikrintų legendų – „Toyota Supra“ ar „Nissan Silvia“. Organizatoriai pabrėžia, kad laukiami visi – tiek išskirtinių, modifikuotų automobilių savininkai, tiek vairuojantys standartinius kasdienius japoniškus automobilius, nes pagrindinis renginio tikslas – suburti bendruomenę.

Japoniškų automobilių gerbėjų susitikimas – „Japmeet“
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Japoniškų automobilių gerbėjų susitikimas – „Japmeet“

Šių metų sezono uždarymas turi ir praktinę misiją. Renginio partneriai „Detailer Place“ dalinsis patarimais, kaip apsaugoti transporto priemones nuo negailestingų lietuviškos žiemos sąlygų – druskų, drėgmės ir purvo.

Pasak specialistų, svarbiausia yra pasirūpinti kėbulu. Efektyviausia apsauga nuo druskų ir korozijos – keraminė danga, kuri, skirtingai nei vaškas, sukuria ilgalaikį (iki trejų metų) apsauginį barjerą ir gerokai palengvina plovimą. Ne mažiau svarbus ir geras matomumas, todėl stiklus verta padengti hidrofobine „antirain“ danga, kuri tiesiog nustumia vandenį, o salono langams naudoti antirasojimo priemones.

Kalbant apie saloną, pagrindinis žiemos priešas – su batais atnešama drėgmė ir druskos. Nuo jų apsisaugoti padės guminiai kilimėliai ir specialūs tekstilės impregnantai sėdynėms. Galiausiai, nereikėtų pamiršti labiausiai pažeidžiamų vietų – dugno ir ratlankių. Rudenį atliktas antikorozinis dugno padengimas ir reguliarus važiuoklės plovimas žiemos metu padės išvengti brangiai kainuojančių problemų pavasarį.

Pasak ekspertų, svarbiausia – naudoti specialiai automobiliams skirtas priemones ir tai daryti reguliariai. Visus klausimus apie tai bus galima užduoti specialistams renginio metu.

„JapMeet“ vyks spalio 4 d., nuo 11 iki 15 val., „e-market city“ erdvėje, Eišiškių pl. 36, Vilniuje. Organizatoriai kviečia ne tik pasigrožėti išskirtiniais automobiliais, bet ir pasinaudoti proga gauti profesionalių patarimų, kurie padės išsaugoti automobilio vertę ir išvaizdą atšiauriuoju metų laiku.

