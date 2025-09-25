Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Automobilių sportas

Adrenalinas ir drama Pavilkijo trasoje: mėgėjų ištvermės lenktynėse – moterų drąsa ir vilkaviškiečių triumfas

2025-09-25 15:05
2025-09-25 15:05

Praėjusį sekmadienį Pavilkijo autokroso trasa vėl ošė nuo variklių gausmo – čia įvyko ketvirtasis populiarių mėgėjų ištvermės lenktynių „Weekend Grand Race“ etapas. Unikalus formatas – komandos iš trijų narių, kurių viena privalo būti moteris, ir nebrangūs, dažnai „kovoms“ negailimi automobiliai – prie starto vėl sutraukė gausų būrį entuziastų: net 33 komandas.

„Weekend Grand Race“ varžybos Pavilkijo autokroso trasoje (nuotr. Organizatorių)
58

Praėjusį sekmadienį Pavilkijo autokroso trasa vėl ošė nuo variklių gausmo – čia įvyko ketvirtasis populiarių mėgėjų ištvermės lenktynių „Weekend Grand Race“ etapas. Unikalus formatas – komandos iš trijų narių, kurių viena privalo būti moteris, ir nebrangūs, dažnai „kovoms“ negailimi automobiliai – prie starto vėl sutraukė gausų būrį entuziastų: net 33 komandas.

0

Ypatingo populiarumo sulaukia „Vario virvių“ klasė, kurios pagrindinė taisyklė – bet kuris dalyvis po finišo privalo parduoti savo lenktyninį automobilį už 1000 eurų, jei tik atsiranda pirkėjas. Būtent ši sąlyga užtikrina, kad kova vyksta tarp išties nebrangių ir lygiaverčių automobilių, o dalyvių skaičius šioje klasėje auga su kiekvienu etapu.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

„Weekend Grand Race“ varžybos Pavilkijo autokroso trasoje
(58 nuotr.)
(58 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Weekend Grand Race“ varžybos Pavilkijo autokroso trasoje

Drama nuo pirmųjų ratų

Kad kova bus negailestinga, paaiškėjo jau kvalifikacijoje. Moterų važiavime viena iš sportininkių patyrė pavojingą incidentą, užlėkusi ant stataus trasos pylimo – važiavimą teko laikinai stabdyti, o pagalbą suteikė medikai. Netrūko ir kontaktinės kovos, lūžtančių detalių bei į atitvarus atremtų automobilių, dovanojusių adrenalino dozę tiek dalyviams, tiek žiūrovams.

Varžybų kulminacija tapo 37 ratų ištvermės finalai, kuriuose svarbiausia buvo ne tik greitis, bet ir taktika bei sugebėjimas išsaugoti techniką. Čia, kaip įprasta, finišo pasiekti pavyko ne visiems.

Po atkaklių kovų „Sport“ klasėje triumfavo komanda „Premo“. Itin džiugi diena buvo Vilkaviškio automobilių sporto gerbėjams: „Vario virvių“ klasėje pergalę išplėšė būtent šio krašto atstovai – komanda „Ginerda“ (Virginija Kėdžiūtė, Povilas Vaškevičius, Giedrius Kilikevičius), kuriems taip pat atiteko ir greičiausios vilkaviškiečių komandos apdovanojimas.

„Weekend Grand Race“ dar kartą įrodė, kad azartiškam ir įdomiam automobilių sportui nereikia milijoninių biudžetų. Unikalus, į komandinį darbą ir prieinamumą orientuotas formatas pritraukia vis daugiau dalyvių ir žiūrovų, trokštančių tikros, nesuvaidintos kovos purvinoje trasoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

