TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lolat-Pažarauskienės vardas dar kartą įrašytas į Gineso rekordų knygą: „Rekordai džiugina, bet mano tikslas – kur kas daugiau“

2025-09-29 18:32 / šaltinis: Sportas.lt
Atkaklioji lietuvė Ajaną Lolat-Pažarauskienę jau pažįsta ne tik Lietuva, bet ir pasaulis – jos pasiekimai nuo 2022 m. yra įrašyti į Gineso rekordų knygą. Šiemet ji dar kartą pranoko pati save: nepaisydama cerebrinio paralyžiaus, per 12 valandų su ramentais įveikė net 19 kilometrų 261 metrą.

Ajanos Lolat-Pažarauskienės žygis | Organizatorių nuotr.

„Tai darau ne dėl rekordų, bet džiaugiuosi, kad galiu garsinti savo šalį. Negalia nėra kliūtis skleisti žinią apie Lietuvą – tai mano būdas jai atstovauti“, – sako A. Lolat-Pažarauskienė.

Ilgiausią atstumą pasaulyje su ramentais įveikusi lietuvė rekordininkė dėkoja, kad viso žygio metu sulaukė didelio visuomenės ir šeimų, jau sulaukusių fondo pagalbos, palaikymo: „Be savo šuns asistentės Mulan nė neatsikeliu iš lovos, o tai, ką visi kartu pasiekėme yra tiesiog stebuklas. Jau antrą kartą galime įrašyti Lietuvą į istoriją tokiu būdu. Tikiu, kad tai taps pavyzdžiu ir kitiems žmonėms su negalia, nes kol kas Gineso rekordą Lietuvoje turiu vienintelė ir rekordas net ne pirmas.“

Pernai moteris su ramentais įveikė net 333 kilometrus, o 2022 m. spalį Verkių regioniniame parke ji per 9 val. 39 min. nužygiavo 14,5 kilometro ir pasiekė oficialų Gineso rekordą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad Gineso rekordai fiksuojami laikantis ypač griežtų taisyklių. Pavyzdžiui, nė vienas rekordo liudininkas per tas 12 valandų, kol ji žygiavo, negalėjo jos paliesti ar kitaip padėti – net jei būtų pargriuvusi, žygį A. Lolat-Pažarauskienė privalėjo įveikti savarankiškai.

Kaip ir anksčiau, šį žygį Ajana skyrė savo įkurtam „Mulan“ fondui, rengiančiam šunis asistentus žmonėms su negalia. „Mūsų fondo šunys dirba su kurčiaisiais, su žmonėmis, turinčiais epilepsiją ar autizmo spektro sutrikimą: stiprina empatijos atsiradimą autistiškiems žmonėms, esame išmokę ir individualios pėdsekystės, kad dingus vaikui jį surasti būtų lengviau. Drauge su šunimis asistentais gerėja motorika, sensorika. Tėvai tai pastebi, pasakoja su džiaugsmo ašaromis akyse“, – teigė fondo kinologė Deimantė Pranckevičė.

Šiuo metu fondas yra paruošęs 7 šunis, jie jau atlieka misiją šeimose, 3 augantys šunys dar laukia namų, kol kas vykdoma jų atranka.

„Esu iš širdies dėkinga: jeigu mano žygiai neįkvepia prisidėti prie fondo, tuomet mano pastangos yra visiškai beprasmės. Rekordai smagu, tačiau jie – ne mano pagrindinis tikslas“, – užtikrintai teigia ji.

Gineso Svajonių žygyje Ajaną lydėjo skaitmeninių paslaugų bendrovė „Bitė Lietuva“, TV3 žiniasklaidos grupė, radijo stotis „Power Hit Radio“, „Affidea Lietuva“, Vilniaus universitetas.

„Mulan“ fondo interneto svetainėje galima užpildyti anketą atrankai nemokamai gauti šuns asistento pagalbą, visi norintys palaikyti šį kilnų tikslą gali prisidėti pervesdami norimą sumą rekvizitais: Ajanos Lolat labdaros ir paramos fondas, sąskaitos nr.: LT02 3500 0100 1167 2977.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

