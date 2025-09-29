„Vytis“ pranešė apie tris papildymus

Pirmasis 22 metų 207 cm ūgio puolėjas praeitą sezoną gynė „Alytaus“ ir „Šilutės“ garbę bei Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) per 24 minutes pelnė 7,8 taško, atkovojo 4,4 kamuolio ir rinko 6,2 naudingumo balo.
21 metų 197 cm ūgio N.Vaivadas Vilkaviškio „Perle“ per 15 minučių įmesdavo 5,2 taško, atkovodavo 2,6 kamuolio, atlikdavo 1,8 perdavimo ir rinkdavo 3,2 naudingumo balo.
18 metų 198 cm ūgio R.Norutis Joniškio „Delikatese“ per 24 minutes metė 8,3 taško, atkovojo 2,9 kamuolio, atliko 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 6,2 naudingumo balo.
