TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Vytis“ pranešė apie tris papildymus

2025-09-29 18:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-29 18:03

Šakių „Vytis-VDU“ paskelbė apie tris papildymus – į komandą atvyko Gabrielius Mažeika, Nojus Vaivadas ir Rokas Norutis.

G.Mažeika vyksta į Šakius (Dainius Lukšta, NKL)

0

Pirmasis 22 metų 207 cm ūgio puolėjas praeitą sezoną gynė „Alytaus“ ir „Šilutės“ garbę bei Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) per 24 minutes pelnė 7,8 taško, atkovojo 4,4 kamuolio ir rinko 6,2 naudingumo balo.

21 metų 197 cm ūgio N.Vaivadas Vilkaviškio „Perle“ per 15 minučių įmesdavo 5,2 taško, atkovodavo 2,6 kamuolio, atlikdavo 1,8 perdavimo ir rinkdavo 3,2 naudingumo balo.

18 metų 198 cm ūgio R.Norutis Joniškio „Delikatese“ per 24 minutes metė 8,3 taško, atkovojo 2,9 kamuolio, atliko 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 6,2 naudingumo balo.

