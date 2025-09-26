Kalendorius
Automobilių sportas

Netikėtas posūkis Christiano Hornerio karjeroje: buvęs „Red Bull“ vadovas siejamas su čempionato autsaidere

2025-09-26 11:03
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 11:03

Kai Christianas Horneris po skandalo buvo priverstas palikti „Red Bull“, „Formulės 1“ užkulisiuose nenustojama spėlioti ką toliau veiks sėkmingiausias pastarojo dešimtmečio komandos vadovas.  Po gandų apie „Ferrari“, „Alpine“ ir „Aston Martin“, dabar britų spauda pranešė apie patį netikėčiausią scenarijų – galimą C. Hornerio persikėlimą į „Haas“ komandą.

Christianas Horneris ir Maxas Verstappenas (nuotr. SCANPIX)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip praneša „Daily Mail“, šis, iš pažiūros keistas, variantas turi svarią logiką. Manoma, kad C. Horneris nori ne tik vadovauti komandai, bet ir turėti jos akcijų, kad būtų „pats sau šeimininkas“ ir nepriklausytų nuo kitų užgaidų. Maža, privati amerikiečių „Haas“ komanda galėtų tapti idealiu taikiniu tokiam planui.

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Ši žinia socialiniuose tinkluose sukėlė audrą: dalis fanų džiaugėsi potencialiu pastiprinimu, tačiau daugelis stojo ginti dabartinio, gerai vertinamo komandos vadovo Ayao Komatsu.

„Haas“ – ne vienintelis vardas C. Hornerio gandų sąraše. Jis taip pat buvo sietas su „Alpine“ dėl savo draugystės su komandos patarėju Flavio Briatore.

Buvo pasirodę pranešimų ir apie sensacingą galimybę pereiti į „Ferrari“, ypač po to, kai pavasarį abejota dabartinio vadovo Fredo Vasseuro ateitimi.

Galiausiai, logiškiausiu variantu atrodė „Aston Martin“, kur C. Horneris vėl galėtų dirbti su ilgamečiu kolega, dizaineriu Adrianu Newey.

Ne mažiau intrigos kelia ir galima C. Hornerio sugrįžimo data. Nors anksčiau skelbta, kad jo susitarimas su „Red Bull“ leis jam prisijungti prie naujos komandos jau nuo 2026-ųjų sezono pradžios, naujausi pranešimai teigia, kad sutarties sąlygos gali jam drausti dirbti pas konkurentus iki pat 2026-ųjų sezono vidurio.

 

