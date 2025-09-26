Išgirdę, ko lietuvių pora prašo vestuvėms, negalėjo patikėti: „Gėlės greitai nuvysta“

Apie gražų jaunavedžių gestą socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas.
Prašymas vestuvėms tapo auka hospisui
Neseniai žiedus sumainiusių Sandros ir Ryšard poelgis – įkvėpimas kiekvienam. Net gražiausių gyvenimo švenčių proga svarbu nepamiršti ir kitų, o paprastas prašymas gali virsti pagalba tiems, kuriems jos labiausiai reikia.
„Pagalvojome, kad gėlės greitai nuvysta, o auka hospisui tai konkreti pagalba“, – sako neseniai žiedus sumainę Sandra ir Ryšard.
Jaunavedžiai savo bendro gyvenimo kelionę pradėjo nuo gerų darbų, dalinimosi su kitais. Džiaugiamės, kad šventės gali būti puiki proga prisidėti prie didesnių pokyčių ir suteikti pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia.
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų kilnią iniciatyvą ir linkime Sandrai ir Ryšard daug laimės, meilės ir džiaugsmo Jūsų bendro gyvenimo kelionėje.
Tikimės, kad Jūsų pasirinkimas taps pavyzdžiu ir įkvėps kitus taip pat prisidėti prie svarbių ir prasmingų darbų“, – rašoma hospiso socialinių tinklų paskyroje.
