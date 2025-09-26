Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išgirdę, ko lietuvių pora prašo vestuvėms, negalėjo patikėti: „Gėlės greitai nuvysta“

2025-09-26 14:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-26 14:50

Įkvepiantis neseniai susituokusių lietuvių poelgis – vestuvių proga svečių jie paprašė ne gėlių, o aukos Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisui. Gėlės – trumpalaikės ir greitai nuvystančios, o auka – didelė pagalba hospiso pacientams.

Vestuvės (nuotr. Shutterstock.com)

Įkvepiantis neseniai susituokusių lietuvių poelgis – vestuvių proga svečių jie paprašė ne gėlių, o aukos Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisui. Gėlės – trumpalaikės ir greitai nuvystančios, o auka – didelė pagalba hospiso pacientams.

REKLAMA
0

Apie gražų jaunavedžių gestą socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas.

Prašymas vestuvėms tapo auka hospisui

Neseniai žiedus sumainiusių Sandros ir Ryšard poelgis – įkvėpimas kiekvienam. Net gražiausių gyvenimo švenčių proga svarbu nepamiršti ir kitų, o paprastas prašymas gali virsti pagalba tiems, kuriems jos labiausiai reikia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pagalvojome, kad gėlės greitai nuvysta, o auka hospisui tai konkreti pagalba“, – sako neseniai žiedus sumainę Sandra ir Ryšard.

REKLAMA
REKLAMA

Jaunavedžiai savo bendro gyvenimo kelionę pradėjo nuo gerų darbų, dalinimosi su kitais. Džiaugiamės, kad šventės gali būti puiki proga prisidėti prie didesnių pokyčių ir suteikti pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia.

REKLAMA

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų kilnią iniciatyvą ir linkime Sandrai ir Ryšard daug laimės, meilės ir džiaugsmo Jūsų bendro gyvenimo kelionėje.

Tikimės, kad Jūsų pasirinkimas taps pavyzdžiu ir įkvėps kitus taip pat prisidėti prie svarbių ir prasmingų darbų“, – rašoma hospiso socialinių tinklų paskyroje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų