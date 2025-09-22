Ši Lietuvos pareigūnų meilės istorija verta kino filmo: „Jų istorija – įrodymas“

Apie ypatingą Vyčio ir Evelinos dieną socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Tauragės apskrities policija.
Meilės istorija – kaip iš filmo
Kaip rašoma įraše, juodu susipažino mokydamiesi Lietuvos policijos mokykloje, o vėliau kartu pradėjo kelią tarnyboje.
„Šiandien džiaugsminga diena – mūsų kolegos Vytis ir Evelina sumainė aukso žiedus!
Jų meilė užsimezgė Lietuvos policijos mokykloje, kai kartu žengė pirmuosius žingsnius į tarnybą.
Iš bendrų svajonių ir siekių gimusi meilė šiandien įtvirtinta santuokos įžadais.
Nors Vytis kilęs iš Trakų, o Evelina – iš Šilalės, širdis vedė juos į bendrą kelią. Vytis, meilės vedinas, paliko gimtinę ir su Evelina sugrįžo į Šilalę, kur abu drauge dirba Tauragės aps. VPK Šilalės r. PK Reagavimo skyriuje.
Jų istorija – įrodymas, kad tarnyba ne tik vienija bendram tikslui, bet ir atneša tikrąją gyvenimo laimę.
Šiandien linkime jiems ilgo, darnaus ir šviesaus kelio drauge, kad kiekviena diena būtų kupina meilės, pagarbos ir bendrų pergalių tiek gyvenime, tiek tarnyboje“, – rašoma socialiniame tinkle.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!