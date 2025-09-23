Parodė, kaip Kauno kalėjime gyvena nuteistas Eligijus Masiulis: sąlygos nustebins ne vieną

Pokalbio su E. Masiuliu metu vienas iš laidos vedėjų, komikas Kristoforas Vaidutis parodė reportažą, kaip jis įsivaizduoja, ką reiškia gyventi laisvės atėmimo įstaigoje. Kūrybinė laidos komanda nuvyko į Kauno atviro režimo kalėjimą – tą patį, kuriame gyvena nuteistas politikas – ir aprodė šios įstaigos patalpas.
Vos įėjus į laisvės atėmimo įstaigos teritoriją matomas išpuoselėtas sodelis, paukščių lesyklėlė. Nuteistieji taip pat turi ir prižiūri šiltnamį, jame sezono metu auga pomidorai.
Pastato laiptinėje ant sienų sukabinti bausmę atliekančių asmenų rankdarbiai. Virtuvėje yra bent 5 šaldytuvai. Pamatęs šaldytuvų kiekį Kristoforas nepraleido progos pajuokauti:
„Kiekvienas turim po šaldytuvą. Mano yra „Beko“, nes mes sėdim be ko? Be žmonos.“
Parodė, kaip gyvena nuteistieji
Kaliniai turi ir į sporto salę paverstą kambarį, ir koplyčią, ir meno studiją.
„Sėdim, diskutuojam, tapom. O kuo aš tapau per šį laiką...“ – įsijautęs į kalinio vaidmenį kalbėjo Kristoforas.
Bausmę atliekantys kaliniai turi ir pramogų zoną – stalo teniso, biliardo stalą.
„Su draugais ir dėlionę dėliojam. Ir juokaujam: ar greičiau dėlionę sudėliosim, ar iš kalėjimo išeisim. Nesiseka nei tas, nei tas“, – juokavo komikas.
Pagal režimo tipą šiame Kauno kalėjimo padalinyje nuteistieji gali žiūrėti televizorių bei turėti telefoną.
Pastate gyvena ir vietinis katinas.
„Aš su apykoje, o jis – su antkakliu“, – glostydamas katiną kalbėjo Kristoforas.
