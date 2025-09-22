Pirmasis nepriklausomoje Lietuvoje į kalėjimą sėdęs politikas: priminė skandalingą Butkevičiaus istoriją

A. Butkevičiaus istoriją priminė TV3 laidos „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ kūrybinė komanda.
Audriaus Butkevičiaus kadencijos metu gimė pirmieji kariuomenės padaliniai, atsirado savanoriai, atgijo ryšiai su Vakarais. Jis kaip artimas Vytauto Landsbergio bendražygis, dalyvavo derybose dėl sovietų armijos išvedimo. Politikoje garsėjo greitais sprendimais ir rizika.
Bet ilgai taip nesitęsė. Po kelių metų ryšiai su bendražygiais pradėjo trūkinėti, o užkulisiuose vis garsiau kalbama apie A. Butkevičiaus autoritarinį vadovavimą ir abejotinus sprendimus. Vėliau – bandymai versle, naujos politinės iniciatyvos, bet aukso laikai jau buvo praeityje, scena vis mažėjo, o prožektorių šviesos vis temo. Iš herojaus jis pamažu virto marginalu, galima sakyti politiniu „atsarginiu ratu“, kurį laikai bagažinėje tikėdamasis, kad neprireiks.
Priimtame voke – 15 tūkstančių dolerių
1997-ieji Lietuvos politikoje – lūžio metai. Seimo rūmuose – dar nematyta scena: darbo vietoje Audrius Butkevičius sulaikomas STT pareigūnų su vokeliu, kuriame – 15 tūkstančių JAV dolerių. Tai vienas pirmųjų tokio masto korupcijos sulaikymų nepriklausomoje Lietuvoje.
Pats A. Butkevičius aiškino, kad tai buvo politinė provokacija, bandymas jį pašalinti iš žaidimo. Teismas turėjo paprastesnę versiją: tai – kyšis. Nuosprendis – 5 metai nelaisvės.
Politikas kalėjime praleido ne visą terminą – 2000-aisiais išeina į laisvę anksčiau laiko. Bet realybėje bausmė tik prasidėjo, „nuteisto politiko“ etiketė suvaržo ilgesniam laikui nei kalėjimo grotos.
Bandymas grįžti į viešumą
A. Butkevičiaus įvaizdis apsiverčia kardinaliai: iš valstybės kūrėjo – į politinį avantiūristą, labiau dominusį kriminalistus nei istorijos vadovėlius. Ir kai karjeros pradžioje jis statė kariuomenės pamatus, niekas negalėjo numatyti, kad jau netrukus pats kasis duobę savo politinei ateičiai.
Bet net po tokių politinės karjeros traumų A. Butkevičius iš viešumos nedingo. Rašė straipsnius, dalyvavo televizijos laidose, konsultavo, bandė kurti naujas politines jėgas. Viešojoje erdvėje – provokuojantis, kontraversiškas, visada pasiruošęs mest vieną kitą aštrų komentarą. Televizijai jis buvo aukso gysla – jei reikėjo ginčo, A. Butkevičius buvo garantuotas reitingų šaltinis.
Tai kaipgi dabar žinant viską vertinti Audrių Butkevičių? Sunkus klausimas. Vieniems jis – strategas, kuris kritiniu momentu išdrįso imtis atsakomybės. Kitiems – kyšininkas, kuriam labiau rūpėjo vokeliai nei valstybės reikalai.
Jo istorija tarsi veidrodis, parodantis jaunų valstybių paradoksą: čia herojai ir kyšininkai dažnu atveju yra tie patys žmonės.
