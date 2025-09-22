Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pirmasis nepriklausomoje Lietuvoje į kalėjimą sėdęs politikas: priminė skandalingą Butkevičiaus istoriją

„Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ – pirmadienį 19:30 per TV3!
2025-09-22
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 14:15

1990-ieji, ankstyva nepriklausomybę atkūrusi valstybė vos kelių mėnesių amžiaus, jai gyvybiškai reikia ministrų, generolų ir strategų. O tada staiga atsiranda jis – Audrius Butkevičius – Sąjūdžio žmogus, strategas, pirmasis krašto apsaugos ministras. Jo biografija priminė epinį filmą: pradžioje „Patriotas“, link pabaigos – jau labiau kaip „Farai“, tik be kamerų ir su daugiau advokatų. 

A. Butkevičiaus istoriją priminė TV3 laidos „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ kūrybinė komanda. 

Audriaus Butkevičiaus kadencijos metu gimė pirmieji kariuomenės padaliniai, atsirado savanoriai, atgijo ryšiai su Vakarais. Jis kaip artimas Vytauto Landsbergio bendražygis, dalyvavo derybose dėl sovietų armijos išvedimo. Politikoje garsėjo greitais sprendimais ir rizika. 

Bet ilgai taip nesitęsė. Po kelių metų ryšiai su bendražygiais pradėjo trūkinėti, o užkulisiuose vis garsiau kalbama apie A. Butkevičiaus autoritarinį vadovavimą ir abejotinus sprendimus. Vėliau – bandymai versle, naujos politinės iniciatyvos, bet aukso laikai jau buvo praeityje, scena vis mažėjo, o prožektorių šviesos vis temo. Iš herojaus jis pamažu virto marginalu, galima sakyti politiniu „atsarginiu ratu“, kurį laikai bagažinėje tikėdamasis, kad neprireiks.

Priimtame voke – 15 tūkstančių dolerių

1997-ieji Lietuvos politikoje – lūžio metai. Seimo rūmuose – dar nematyta scena: darbo vietoje Audrius Butkevičius sulaikomas STT pareigūnų su vokeliu, kuriame – 15 tūkstančių JAV dolerių. Tai vienas pirmųjų tokio masto korupcijos sulaikymų nepriklausomoje Lietuvoje

Pats A. Butkevičius aiškino, kad tai buvo politinė provokacija, bandymas jį pašalinti iš žaidimo. Teismas turėjo paprastesnę versiją: tai – kyšis. Nuosprendis – 5 metai nelaisvės.  

Politikas kalėjime praleido ne visą terminą – 2000-aisiais išeina į laisvę anksčiau laiko. Bet realybėje bausmė tik prasidėjo, „nuteisto politiko“ etiketė suvaržo ilgesniam laikui nei kalėjimo grotos. 

Bandymas grįžti į viešumą

A. Butkevičiaus įvaizdis apsiverčia kardinaliai: iš valstybės kūrėjo – į politinį avantiūristą, labiau dominusį kriminalistus nei istorijos vadovėlius. Ir kai karjeros pradžioje jis statė kariuomenės pamatus, niekas negalėjo numatyti, kad jau netrukus pats kasis duobę savo politinei ateičiai. 

Bet net po tokių politinės karjeros traumų A. Butkevičius iš viešumos nedingo. Rašė straipsnius, dalyvavo televizijos laidose, konsultavo, bandė kurti naujas politines jėgas. Viešojoje erdvėje – provokuojantis, kontraversiškas, visada pasiruošęs mest vieną kitą aštrų komentarą. Televizijai jis buvo aukso gysla – jei reikėjo ginčo, A. Butkevičius buvo garantuotas reitingų šaltinis. 

Tai kaipgi dabar žinant viską vertinti Audrių Butkevičių? Sunkus klausimas. Vieniems jis – strategas, kuris kritiniu momentu išdrįso imtis atsakomybės. Kitiems – kyšininkas, kuriam labiau rūpėjo vokeliai nei valstybės reikalai.  

Jo istorija tarsi veidrodis, parodantis jaunų valstybių paradoksą: čia herojai ir kyšininkai dažnu atveju yra tie patys žmonės. 

Visą reportažą žiūrėkite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

Laidą „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ žiūrėkite pirmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją!

Tiesioginę laidos transliaciją galite stebėti ir čia:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“. 

