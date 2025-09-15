Tuo metu Lietuvoje niekas nesijautė saugus: per vieną parą – apie 50 skirtingų vagysčių

Kur tuo metu buvo policijos pareigūnai? Savo darbo vietose, tačiau skirtingai nei dabar, arba pareigūnai bijojo painiotis nusikaltėliams po kojomis, arba buvo papirkti. O prokurorai net negalėdavo prevenciškai sulaikyti įsisiautėjusių mafijozų.
Garsioji „Vilniaus brigada“
Gaujų buvo kiekviename didesniame Lietuvos mieste – nuo „Vilniaus brigados“ ir „Kauno Daktarų“ iki „Biržų karvelių“ ar „Telšių šilinių“ gaujos. Vienas pagrindinių pragyvenimo šaltinių – reketas. Mat tais laikais mokėjo beveik visi naujieji verslininkai, rungtyniaudami tarpusavyje, kieno taip vadinamas stogas didesnis.
Laukiniais 90-aisiais nepriklausomoje Lietuvoje saugiu jaustis negalėjo nei verslininkai, nei paprasti žmonės. Vilniuje 1993-aisiais per parą buvo pavogiama apie 20 automobilių, įvykdoma apie 10 plėšimų ir apie 20 vagysčių iš butų ar automobilių.
Silpna nepriklausomybę atgavusios Lietuvos valstybės teisėsaugos sistema suteikė sparnus „Vilniaus brigadai“ ir jos vadeivai Borisui Dekanidzei. Nuo 1988-ųjų Lietuvos kriminalistams puikiai žinomi „brigadininkai“ savo nusikalstamą epopėją pradėjo nuo reketo, apgaulių su valiutomis. O atsiradus galimybei privatizuoti valstybinį turtą, „Vilniaus brigada“ tiesiog suklestėjo.
Kiekviena gauja turėjo savo teritoriją, kurioje darė nusikaltimus, tačiau už tai mokėjo į bendrą kasą 10 procentų. Buvo gaujų, kurios nenorėjo prisijungti ir už tai sulaukė vadeivų keršto.
Po gaujų apjungimo į vieną organizuotą struktūrą prasidėjo kitas etapas – sukaupto kapitalo tikslingas panaudojimas. Dalis nusikalstamu būdu gautų lėšų buvo panaudota ginkluotės pirkimui. „Vilniaus brigada“ buvo laikoma bene geriausiai apsiginklavusia nusikalstama grupuote Lietuvoje.
Lemtinga Boriso Dekanidzės klaida
Tačiau viena galingiausių Lietuvos gaujų „Vilniaus brigada“ padarė lemtingą klaidą – gaujos bosas Borisas Dekanidzė užsakė apie jo nusikaltimus nuolat rašiusio žurnalisto Vito Lingio nužudymą. Pačiam Dekanidzei buvo skirta mirties bausmė ir jis buvo sušaudytas, tačiau legendos ir mitai, kad jis sugebėjo išsipirkti ir liko gyvas sklando iki šiol. Mat situacija tuo metu buvo tokia įtempta, kad pareigūnai sulaukė informacijos, kad mirti nuteistą sūnų Dekanidzės tėvas Georgijus pasiryžęs išgelbėti net susprogdindamas atominę elektrinę.
Didžiulio atgarsio šalyje sulaukęs nusikaltimas pakeitė organizuotų gaujų žemėlapį, iš kurio jos per keletą metų ėmė sparčiai nykti.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“.
