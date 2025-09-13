Kraupus nusikaltimas dėl automobilio: 3 žmonių gyvybes nusinešęs vyras prašosi į laisvę

Anksčiau neteisti du to paties kaimo gyventojai Vladislovas Zinevičius (tuo metu jam buvo 22 metai – aut. past.) bei prieš pat nusikaltimą pilnametystės sulaukęs D. Z. negailestingai nužudė tris kaimynus – 60 m. ir 76 m. vyrus bei 74 m. moterį. Aiškėja, kad pinigų jaunuoliui prireikė, nes tikėjosi nusipirkti automobilį ir išsilaikyti vairuotojo teises.
Prieš 21 metus Kauno apygardos teismas išnagrinėjo šią bylą ir kaltinamiesiems paskelbė nuosprendį. V. Zinevičius nuteistas kalėti iki gyvos galvos, o jo bendrininkas D. Z. už grotų pasiųstas 17 metų, tad šiuo metu, jei nepadarė kitų nusikaltimų, jis jau mėgaujasi laisve.
Prašė terminuotos bausmės
Apie laisvę svajoti pradėjo ir šiuo metu jau 44 metų V. Zinevičius. Kauno apygardos teisme buvo gautas Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ojo kalėjimo teikimas dėl nuteistajam V. Zinevičiui paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo į terminuotą laisvės atėmimo bausmę.
Teikime kalėjimo direktoriaus funkcijas atliekantis Mindaugas Žirlys nurodė, kad šis teistumas nuteistajam V. Zinevičiui yra pirmasis, kaltę dėl padaryto nusikaltimo nuteistasis pripažįsta visiškai, tačiau nėra linkęs analizuoti priežasčių, kas turėjo daugiausiai įtakos šio nusikaltimo padarymui:
„Nuteistasis neigia kriminalinės subkultūros laikymąsi, neturi sąsajų su kriminalinio pasaulio atstovais. Laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu pataisos įstaigoje nuteistasis dirba, aktyviai įsitraukia į resocializacijos procesą, dalyvauja pozityvaus užimtumo renginiuose bei užsiėmimuose.
Nuteistojo nuostatų ypatumai nėra tiesiogiai susiję su jo nusikalstamu elgesiu, tačiau tam tikros neigiamos elgesio apraiškos praeityje, suponuoja prielaidas apie nuteistajam buvusias būdingas tam tikras nuostatas bei priimtinų taisyklių ignoravimą praeityje. Stebimas teigiamas teisės pažeidėjo nuostatų pokytis bei motyvacija keisti savo nusikalstamą elgesį.“
Pridurta, kad per bausmės atlikimo laiką nuteistasis šešis kartus pažeidė nustatytą vidaus tvarkos ir režimo reikalavimus, du kartus baustas drausminėmis nuobaudomis. Už pavyzdingą elgesį ir gerą darbą Valstybės įmonėje jis buvo 27 kartus paskatintas:
„Nuteistasis vaikų neturi, laisvės atėmimo bausmės metu palaiko artimą ryšį su šeimos nariais – broliu bei seserimis. Nuteistojo santykis su artimaisiais yra palaikančio pobūdžio ir gali būti svarbiu veiksniu galinčiu palengvinti nuteistojo integraciją į visuomenę galimo terminuoto laisvės atėmimo paskyrimo atveju.“
Vis dėlto, Kauno apygardos teismo teisėjų neįtikino pateikta informacija apie nuteistąjį. Todėl prašymas skirti terminuotą laisvės atėmimo bausmę buvo atmestas. Šis sprendimas per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui. Anksčiau teismas taip pat jau buvo sulaukęs prašymo dėl terminuotos bausmės, tačiau jo taip pat netenkino.
Kraupus nusikaltimas
Šis kraupus nusikaltimas buvo planuotas iš anksto – nuo žiauraus sumanymo iki jo įvykdymo praėjo maždaug savaitė. Tuo metu V. Zinevičius niekur nedirbo, o D. Z. užsiėmimų Jonavos politechnikos mokykloje nelankė.
Savo būsimas aukas jiedu gerai pažinojo – gyveno tame pačiame kaime. Vladislovas pas kaimynus anksčiau buvo dirbęs įvairius ūkio darbus, gerai žinojo jų namo išplanavimą ir tai, kad sutuoktiniai gali turėti daug pinigų.
Būsimieji žudikai tikėjosi jų namuose rasią apie 40 tūkst. litų santaupų. Vėliau savo rankas krauju susitepęs V. Zinevičius prisipažins, jog jam pinigai buvo reikalingi automobiliui bei vairuotojo teisėms įsigyti.
Iš pradžių kraupus sumanymas turėjo būti įgyvendintas vasario 12-ąją, tačiau tądien vyrai neišdrįso – tiesiog nepriėjo kaimynų sodybos. Susitikę po dviejų dienų jiedu galiausiai nutarė padaryti tai, ką buvo suplanavę.
Tą dieną būsimieji žudikai apie 18 valandą atėjo pas Markutiškių kaime gyvenantį pažįstamą ir su juo išgėrė litrinį butelį degtinės. D. Z. vėliau nurodys, jog viską organizavo jo bendras, liepęs pasiimti reikalingus įrankius.
V. Zinevičius turėjo metalinį strypą – iš armatūros padarytą kuolą gyvuliams rišti, o jo bendras – montavimo raktą.
Pirmąją auką žudikai užpuolė namo kieme. Prišokę vyrą ėmė stumdyti, bandė užlaužti rankas ir jas surišti virve. Kadangi netikėtai užpultas žmogus gynėsi, bandė pasipriešinti, V. Zinevičius smogė jam metaliniu strypu į galvą.
Šiam į pagalbą atskubėjo ir D. Z. – jis taip pat ėmė daužyti vyriškį turėtu montavimo raktu. Paskui, kieme palikę sukniubusį vyrą, nusikaltėliai sugužėjo į namo vidų.
Šeimininkas ir jo žmona tikriausiai net nenujautė savo baisos lemties. Jie buvo negailestingai daužomi net parkritę ant grindų. V. Zinevičius iš lauko į namo prieangį atvilko trečios aukos kūną ir kartu su bendru ėmė versti sutuoktinių namus.
Abu rado šiek tiek pinigų – ne tūkstančius, o tiktai maždaug 166 litus. Pasitarę užpuolikai nusprendė savo aukų – nusikaltimo liudininkų – gyvų nepalikti, todėl ėmė badyti peiliais. Po to žudikai iš to paties namo į gretimą Markutiškių kaimą telefonu išsikvietė taksi.
Skubėdami į sutartą vietą, jiedu pakeliui išmetė turėtus įrankius bei pirštines, o vėliau persiavė batus. Taksi automobiliu nuvažiavę į Jonavą, nusipirko 10 butelių alaus, kitų gėrimų ir grįžę į Šilų kaimą pradėjo išgertuves vieno pažįstamo namuose.
Teisme, nužudytųjų artimųjų akivaizdoje, abu kaltinamieji vengė detaliau paaiškinti nusikaltimo aplinkybes (nurodė tik esminius dalykus), patvirtinę, jog bylos tyrimo eigoje duoti parodymai buvo teisingi.
V. Zinevičius neslėpė, jog apiplėšti kaimynus buvo jo idėja. Nužudytieji buvo rasti vasario 15-ąją. Juos aptiko nužudytuosius pažinojęs vyras, kuris ne kartą skambino jiems į sodybą, tačiau į telefono skambučius niekas neatsiliepė.
D. Z., kuriam tik prieš 7 dienas iki šio nusikaltimo buvo sukakę 18 metų, ne tik pripažino savo kaltę, bet ir padėjo išaiškinti nusikaltimo aplinkybes bei nurodė bendrininką ir dėl visko, ką padarė, reiškė gailestį, o štai V. Zinevičius, į nusikaltimą įtraukęs keleriais metais jaunesnį vaikiną, nors ir prisipažino esąs kaltas, tačiau keitė parodymus, tyrimo metu menkino savo vaidmenį ir net nebandė atgailauti. Priešingai, teisme šis jaunas vyras rodė nepagarbą nužudytiesiems bei jų artimiesiems.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!