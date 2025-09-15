Kalbos apie Boriso Dekanidzės mirtį gyvos iki šiol – palaidotas tuščias karstas?

Daugiau apie tai – laidoje „Istorijos, pakeitusios Lietuva“ pirmadienį 19:30 per TV3 arba tiesiogiai naujienų portale tv3.lt!
Klaida, lėmusi sušaudymą
1993-ųjų spalio 12-osios rytą, Vilniaus Fabijoniškių mikrorajone, žiauriausiu būdu išsipildė viename iš paties Vito Lingio straipsnių 1987 m. pacituoti britų atlikėjo Cliffo Richardso žodžiai: „Rytojus. Niekada negalvok apie rytojų. Nes rytojus kartais gali ir neišaušti“.
Tą rytą V. Lingys, kaip ir įprasta, apie 8:30 val. išsiruošė į darbą. Jis nusileido iš savo buto ir nušlubčiojo automobilio link – koją jam jau kurį laiką skaudėjo, tačiau į ligoninę jis nesikreipė.
Nužudymo rytą V. Lingys, tikėtina, net nepastebėjo, kad kieme jo jau laukta. Mirtinus šūvius paleidęs Igoris Achremovas vėliau prisipažino, kad dieną prieš nužudymą buvo atvykęs apsidairyti. Po šūvių Lingys susmuko vietoje ir netrukus mirė.
Aplinkinių daugiabučių gyventojai vėliau pasakojo girdėję duslius šūvius ir matę nuo įvykio vietos sprunkančius du aukštus jaunuolius, kurie pasislėpė netoliese esančiame miškelyje. Tikėtina, kad ten jų laukė automobilis.
Po V. Lingio nužudymo „Respublikos“ laikraštyje buvo išspausdinti žurnalisto artimųjų žodžiai: „Matydami mūsų valstybės bejėgiškumą kovoje su žmogaus kraujo vampyrais, iš nevilties šaukiame: žmonės, būkite budrūs ir neleiskite gimti naujiems vampyrams. Juk šios kartos žmogžudžiai neamžini“.
Buvęs Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus vyriausiasis prokuroras Antanas Klimavičius pateikia vieną bejėgiškumo pavyzdį:
„Buvo nueita iki absurdo. Jei koks nors „brigadinis“ pakviečia mergaitę šokti 12 aukšte, o ji atsisako – jis tėškia kumščiu jai į veidą. Mergaitė kruvina, atvažiuoja policija, o „brigadiniai“ pareigūnus įstumia į liftą, nuspaudžia mygtuką ir sako: važiuokit iš čia“, – pasakoja A. Klimavičius.
Žurnalisto mirtis lėmė pokyčius
Vis dėlto, įsakęs nužudyti žurnalistą Vitą Lingį, B. Dekanidzė peržengė ribą, nuo kurios kelio atgal jau nebuvo. Taip „Vilniaus brigada“ pasirašė sau nuosprendį.
A. Klimavičius pabrėžia, kad Georgijus Dekanidzė dažniausiai likdavo šešėlyje, o jo sūnus Borisas buvo tikrasis „Vilniaus brigados“ vadeiva.
„Borisas Dekanidzė turėjo savo filosofiją. Jis mane įtikinėjo, kad jei kuriasi valstybė ir yra laisvoji rinka, tai mafija būtina – ji bus“, – sako A. Klimavičius.
Mirtinus šūvius į žurnalistą paleidęs I. Achremovas prisipažino neskaitęs Lingio straipsnių ir jo asmeniškai nepažinojęs, tačiau žudyti privalėjęs, nes taip nurodė B. Dekanidzė.
„Man tai asocijuojasi su dabartine situacija, kai rusų kareiviai ir jauni karininkai važiuoja į Ukrainą žudyti. Vadas liepė – ir važiuoju. Kaip nevažiuosi“, – sako A. Klimavičius.
Buvęs Lietuvos kriminalistas, policijos komisaras Antonis Mikulskis patvirtina: „Vilniaus brigadoje“ Boriso Dekanidzės žodis buvo galutinis ir nekėlė jokių diskusijų.
„Mokėjo manipuliuoti žmonėmis. Niekada nepripažindavo, kad yra neteisus. Visada teisus, o visi kiti – kalti“, – sako A. Mikulskis.
Po rezonansinio V. Lingio nužudymo pradėtam tyrimui vadovavęs Antanas Klimavičius sako tiesioginio spaudimo nejautęs, tačiau girdėjęs, kad jam nežinant buvo taikytos apsaugos priemonės.
„Vilniaus brigados“ ir Boriso Dekanidzės bylos nagrinėjimas sulaukė milžiniško visuomenės susidomėjimo – teismo posėdžiai net buvo transliuojami per televiziją. Žmonės vylėsi, kad pagaliau bus parodytas tvirtas stuburas kovoje su organizuotu nusikalstamumu.
Boriso Dekanidzės lemtis
B. Dekanidzės mirtis buvo apipinta įvairiomis sąmokslo teorijomis. Oficiali versija – sušaudymas Lukiškėse. Tačiau sklido kalbos, kad sušaudymas įvykdytas miškelyje, kelyje Vilnius–Panevėžys. Kiti tikėjo, kad tėvas Georgijus „išpirko“ sūnų ir šis buvo už pinigus paleistas. Netgi buvo kalbama, kad per laidotuves buvo palaidotas tuščias karstas.
„Aš laidotuvėse nebuvau, bet, lyg tai girdėjau, kad kapinėse karstas buvo atidengtas“, – pasakoja A. Klimavičius.
Antanas Klimavičius prisimena ir paskutinį pokalbį su Borisu Dekanidze. Anot jo, mafijos vadeiva ramybe nespinduliavo – jo akyse matėsi neviltis, kad laikas eina, o niekas nesikeičia.
„Paskutinį kartą su juo bendravau tada, kai bent dvi savaites sėdėjome tardymo izoliatoriuje ir susipažinome su byla. Ten beveik viską reikėjo versti – jis lietuviškai nemokėjo. Buvo vertėjas, buvau aš, buvo advokatas. Toks bendravimas. O paskui atsisveikinome – ir tiek. Rankomis nespaudėme, nes aš stengiuosi būti mandagus su kaltinamaisiais, tačiau tas rankos paspaudimas – ne man“, – sako A. Klimavičius.
„Vilniaus brigados“ griūtis
Prokuroras Gintaras Jasaitis sako, kad tuo metu teisėsauga buvo pasimetusi – Vilniuje tuo pat metu siautėjo kelios gaujos.
„Kalbant su tuometiniais policijos pareigūnais buvo neoficialiai vadovaujamasi tokia taisykle, kad maždaug tol, kol jie tarpusavyje šaudosi, žudosi – gerai, kol neliečia paprastų žmonių“, – teigia G. Jasaitis.
Tokia teisėsaugos užsiimta pozicija sėkmingiausiai naudojosi būtent „Vilniaus brigada“ su Borisu Dekanidze priešakyje. „Vilniaus brigada“ dominavo sostinėje taip, kaip kitos gaujos negalėjo. Tik Kauno „Daktarai“ tam tikru metu buvo pasiekę panašų lygį.
Dekanidzės egzekucija buvo finišo linija – „Vilniaus brigada“ sustojo, o teisėsauga pagaliau išsiveržė į priekį. Nors žingsniai nebuvo greiti, jie buvo vis tvirtesni.
„Lietuvos teisėsaugos pareigūnai pamatė, kad galima su nusikalstamomis grupuotėmis dirbti, ypač su „Vilniaus brigada“. Pajudėjo bylos ir konkretūs sulaikymai. Suėmimai Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje. Kitaip tariant „Vilniaus brigados“ sutriuškinimas davė aiškų postūmį kitų regionų pareigūnams.
Teisėsaugos pergalės pažadino ir reketo išvargintus verslininkus – jie pagaliau pradėjo rodyti atsigavimo ženklus. Po „Vilniaus brigados“ sutriuškinimo ne tik teisėsaugos pareigūnai pasidarė drąsesni ir pradėjo dirbti, bet ir verslo atstovai pradėjo kreiptis į teisėsaugos pareigūnus dėl daromų nusikalstamų veikų“, – teigia G. Jasaitis.
