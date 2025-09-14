Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Vilniuje: vairuotojo nesuvaldytas BMW užlėkė ant šlaito

2025-09-14 15:19
2025-09-14 15:19

Sekmadienio popietę Vilniuje, Naujojoje Vilnioje, vairuotojo nesuvaldytas BMW automobilis užlėkė ant šlaito.

Avarija Vilniuje: vairuotojo nesuvaldytas BMW „pakibo" ant šlaito
7

Sekmadienio popietę Vilniuje, Naujojoje Vilnioje, vairuotojo nesuvaldytas BMW automobilis užlėkė ant šlaito.

Avarija Vilniuje: vairuotojo nesuvaldytas BMW „pakibo" ant šlaito
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Vilniuje: vairuotojo nesuvaldytas BMW „pakibo“ ant šlaito

Rugsėjo 14 dieną, Vilniuje, Pramonės g., vairuotojo nesuvaldytas BMW markės automobilis išsuko į priešpriešinę eismo juostą ir užvažiavo ant šlaito.

Pirminiais duomenimis, vairuotojas buvo blaivus, o automobilis ką tik pirktas ir dar neregistruotas.

Anot automobilio vairuotojo, nelaimė įvyko nesuvaldžius automobilio dėl, galimai, prastų padangų.

Eismo įvykio vietoje apsunkintas eismo pralaidumas – uždaryta viena eismo juosta.

