Avarija Vilniuje: vairuotojo nesuvaldytas BMW užlėkė ant šlaito

Rugsėjo 14 dieną, Vilniuje, Pramonės g., vairuotojo nesuvaldytas BMW markės automobilis išsuko į priešpriešinę eismo juostą ir užvažiavo ant šlaito.
Pirminiais duomenimis, vairuotojas buvo blaivus, o automobilis ką tik pirktas ir dar neregistruotas.
Anot automobilio vairuotojo, nelaimė įvyko nesuvaldžius automobilio dėl, galimai, prastų padangų.
Eismo įvykio vietoje apsunkintas eismo pralaidumas – uždaryta viena eismo juosta.
