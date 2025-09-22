Pirmasis kalėjime bausmę atliekančio Eligijaus Masiulio interviu apie bausmę už kyšį: „Aš vidinę nuomonę turiu“

Tarp laidos „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ svečių – ne tik buvęs Liberalų sąjūdžio pirmininkas E. Masiulis, bet ir politologė Rima Urbonaitė.
„MG Baltic“ byla – viena garsiausių politinės korupcijos istorijų Lietuvoje. Verslas ir politika čia susipynė taip glaudžiai, kad atskirti, kas kam tarnauja, tapo beveik neįmanoma. E. Masiulis – ne vienintelis šio spektaklio aktorius, bet jo vaidmuo – pagrindinis. Nuo ryšių su verslo gigantais iki rezonansinio teismo proceso, kuris užsitęsė ilgiau nei kai kurių politikų karjeros.
STT Liberalų sąjūdžio pirmininko Eligijaus Masiulio automobilyje randama 106 tūkst. eurų, kuriuos jis gavo kaip kyšį iš „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio. Po kelių dienų kratos metu E. Masiulio namuose randama dar daugiau pinigų. Iš viso – 242,4 tūkst. eurų.
E. Masiulis tikino, neva pinigus iš R. Kurlianskio pasiskolino norėdamas investuoti į nekilnojamą turtą Nidoje. Problema, kad paėmęs „paskolą“ E. Masiulis paskolos raštelį pateikė tik po daugiau nei 3 mėnesių, kuriame R. Kurlianskio parašo net nėra.
Didžiausia kyšininkavimo byla Lietuvoje truko beveik dešimtmetį. Tik 2023 m. lapkritį teismas paskelbė nuosprendžius: E. Masiuliui – pusšeštų metų, R. Kurlianskui – šešeri.
Iškirtinis E. Masiulio interviu
Atvykęs į laidos „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ filmavimą E. Masiulis neslėpė, kad lankytis Vilniuje jam yra „nerealus jausmas“.
„2 metus nebuvau Vilniuje – mieste, kuriame gyvenau 18 metų. (...) Vilnius pasitiko labai emocionaliai, sentimentai sukilo, vaikščiojau tomis gatvėmis, kuriomis daug metų vaikščiojau.
Esu šiuo metu Kaune, atlieku bausmę. Nuo balandžio mėnesio pasikeitė mano įkalinimo sąlygos. Iki balandžio mėnesio teko būti pusiau atviram režime, kur, sakykime, kalėjimo yra daugiau. Nuo balandžio mėnesio esu atvirame režime, ten būnu ir gyvenu, tačiau tuo pačiu turiu galimybę dirbti Kauno mieste ir savaitgaliais, kai yra galimybė, važiuoti namo“, – apie tai, kaip pasikeitė gyvenimas po įkalinimo, pasakojo E. Masiulis.
Dabar buvęs politikas dirba komunikacijos srityje Kaune. Jis kuria turinį, rašo tekstus, dirba su socialiniais tinklais, taip pat turi savo įmonę. Kadangi yra atviro režimo įkalinimo įstaigoje, jis gali sau leisti eiti į parduotuves ar kavines, tačiau griežtai negali vartoti alkoholio, o nealkoholinis alus, pasak pašnekovo, yra „pilka zona“. Tiesa, E. Masiulis džiaugėsi, kad jau 2 metus visai nevartoja alkoholio: „Tas draudimas ilgainiui tampa savanorišku dalyku“.
Pasakė, ar tikrai ėmė kyšį
Sąlygomis įkalinimo įstaigoje buvęs politikas nesiskundžia. Pasak jo, viskas ten yra „normalu“, didžioji dalis darbuotojų savo pareigas atlieka profesionaliai.
„Visa problema yra psichologiniai dalykai. Tu pradedi savęs klausti, kodėl tokiame amžiuje aš esu čia, tu esi atribotas nuo savo artimųjų, nuo socialinių kontaktų, neturi galimybės būti naudingas sau ar šeimai, visuomenei – tai yra psichologiniai dalykai. Visa kita, tai nėra jokių problemų“, – apie gyvenimą laisvės atėmimo įstaigoje pasakojo E. Masiulis.
E. Masiulis neslėpė, kad diena, kai sužinojo, jog yra nuteistas skandalingiausioje šalies korupcijos byloje, buvo viena liūdniausių gyvenime.
„Niūri 2023 m. lapkričio 22 diena. (...) Sukosi įvairios mintys. Bet suvokimo, kad reikia krautis daiktus ir važiuoti, dar nebuvo, bet jis labai greitai atėjo. Tiesa, tą dieną labai daug skambučių iš žiniasklaidos buvo. (...) Tai nebuvo smūgis iš giedro dangaus“, – pasakojo buvęs politikas.
Paklaustas, ar tikrai jis ėmė kyšį iš įtakingo verslininko, E. Masiulis išliko neutralus:
„Esu Lietuvos Respublikos pilietis ir nekvestionuoju teismų sprendimų. Esu nuteistas ir vykdau Lietuvos teismų sprendimus. Aš vidinę nuomonę turiu savo ir ją turiu tokią, kokią dėsčiau visą laiką“, – teigė buvęs politikas.
Ateities planuose – knyga ir dokumentinis filmas
Kai tik kilo korupcijos skandalas, E. Masiulis teigė, kad ateis laikas, kai jis papasakos tiek, jog „Lietuvoje taps įdomu gyventi“. Dabar E. Masiulis atskleidė, kad tikrai atskleis ir naujų detalių, nes šiuo metu aktyviai rašo knygą.
„Gal kitų metų pradžioje pavyks ją išleisti. Ji apie politinę virtuvę, bus gal įdomu kažkam paskaityti. Negalvoju apie save labai gerai, bet tikrai turiu visokių įdomių dalykų, kurie iki šiol gal Lietuvos visuomenėje dar nebuvo žinomi. Planuoju tuos dalykus surašyti knygoje.
O kita dalis įvairių istorijų, įvykių per tą visą ilgą laiką, jau pasiekė visuomenę vienaip ar kitaip“, – teigė E. Masiulis.
Taip pat už kyšininkavimą nuteistas politikas užsiima ir dokumentinio filmo kūrimu.
„Ir apie istoriją, ir apie mano politinį kelią kažkiek, ir neišvengiamai apie bylą. Kaip ta byla pakeitė politinį gyvenimą, kas buvo iki tos bylos, kad buvo po jos.
Scenarijus jau daugiau mažiau yra ruošiamas. Planuojame artimiausiais mėnesiais filmavimus. Tai yra dokumentinis filmas.
Buvę politikai moka vaidinti šiek tiek. Beje, kažkada svarsčiau, ar man stoti į aktorinį, ar į politikos mokslus. Pasirinkau politikos mokslus“, – juokavo E. Masiulis.
Straipsnis parengtas pagal TV3 laidą „Istorijos, pakeitusios Lietuvą".
