1 data vestuvėms Lietuvoje – populiariausia: štai kokia ji

Jau tampa tradicija, kad tarp populiariausių vestuvių datų taip pat galima rasti ir rugsėjo savaitgalius, skelbia Registrų centras.
Daugiausia vestuvių – vasarą
Registrų centro tvarkomos Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos (MGVDIS), apjungiančios duomenis iš skirtingų šalies metrikacijos įstaigų, duomenimis, populiariausios šių metų tuoktuvių datos buvo trijų vasaros mėnesių - birželio, liepos ir rugpjūčio – savaitgaliai.
Tačiau į dešimtuką taip pat pateko ir vienas rugsėjo šeštadienis, rašoma pranešime spaudai.
Registrų centro duomenimis, populiariausia santuokos sudarymo data šiais metais buvo rugpjūčio 23-oji, šeštadienis – šią dieną amžinos meilės įžadais apsikeitė net 318 porų. Palyginti, pernai populiariausia vestuvių data buvo rugpjūčio 24-oji, kai susituokė 467 poros.
Tarp populiariausių šių metų vestuvių datų galima rasti dar tris paskutiniojo vasaros mėnesio dienas: rugpjūčio 9-ąją, kai susituokė 297 poros, rugpjūčio 8-ąją (278 poros) ir rugpjūčio 30-ąją (245 poros).
Populiariausių vestuvių datų dešimtuke, kaip įprastai, galima rasti ir liepos savaitgalius: liepos 25 dieną susituokė 300 porų, liepos 12 dieną – 287, liepos 26 dieną – 262 ir liepos 19 dieną – 241.Gausiai jaunavedžiai tuokėsi ir birželio 7 dieną – įregistruotos 238 santuokos.
Šventės vyko ir rugsėjį
Pastebima tendencija, kad už birželio savaitgalius vis populiaresni santuokai tampa rugsėjo savaitgaliai. Pavyzdžiui, šiemet rugsėjo 6 dieną santuokos įžadais apsikeitė net 263 jaunavedžių poros.
Iš viso šiais metais MGVDIS įregistruota daugiau nei 11 tūkst. santuokų. Iš jų kiek daugiau nei penktadalis buvo sudarytos bažnyčioje, o didžioji dalis – kitur.
Absoliuti dauguma santuokų sudarytos Lietuvoje, tačiau yra nemažai ir užsienyje sudarytų bei įregistruotų santuokų. Dažniausiai užsienyje poros tuokėsi Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Italijoje, Baltarusijoje ir Danijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!