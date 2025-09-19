Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Vestuvių naktis virto tragedija: užgeso 26-erių nuotakos gyvybė

2025-09-19 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 19:20

Nuotaka Adna mirė praėjus vos kelioms dienoms po vestuvių, palikdama naują vyrą ir draugus sukrėstus. 26-erių Bosnijos influencerė, kuri kartu su partneriu Fariu susituokė šeštadienio vakarą Holivudo viešbutyje, per vestuvių naktį staiga paniro į komą.

Nuotaka, žvakė (nuotr. 123rf.com)

0

Po vestuvių pokylio ji staiga pasijuto labai blogai, todėl buvo iškviesta greitoji pagalba, o būklė dar labiau pablogėjo atvykus į ligoninę, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netektis

Skelbiama, kad Adna mirė pirmadienį, o oficiali jos mirties priežastis vis dar nėra aiški – tyrimas tęsiamas, o valdžios institucijos laukia autopsijos rezultatų, kurie padės nustatyti, kas sukėlė staigią ligą.

Savaitinis Kroatijos gyvenimo būdo žurnalas „Story“ nurodė, kad įtariama jos mirties priežastis buvo smegenų trauma. Leidinys paskelbė nuotraukas iš poros vestuvių dienos, kuri turėjo būti geriausia jų gyvenimo diena, bet virto tragedija.

Be internetinio turinio kūrimo, Adna dirbo kosmetikos srityje ir turėjo savo grožio saloną.

Draugai ir sekėjai pagerbė ją kaip darbščią ir visada linksmą asmenybę.

Vienas sekėjas rašė: „Vakar tu buvai tarp mūsų, šiandien atsisveikiname su tavimi. Ilsėkis ramybėje, brangi Adna.“

Kitas pridūrė: „Neteisinga, kad jaunų žmonių gyvenimai turėtų baigtis taip anksti,“ o trečias sakė: „Tu amžinai liksi mūsų širdyse.“

 

