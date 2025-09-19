Vestuvių naktis virto tragedija: užgeso 26-erių nuotakos gyvybė

Po vestuvių pokylio ji staiga pasijuto labai blogai, todėl buvo iškviesta greitoji pagalba, o būklė dar labiau pablogėjo atvykus į ligoninę, skelbė mirror.co.uk.
Netektis
Skelbiama, kad Adna mirė pirmadienį, o oficiali jos mirties priežastis vis dar nėra aiški – tyrimas tęsiamas, o valdžios institucijos laukia autopsijos rezultatų, kurie padės nustatyti, kas sukėlė staigią ligą.
Savaitinis Kroatijos gyvenimo būdo žurnalas „Story“ nurodė, kad įtariama jos mirties priežastis buvo smegenų trauma. Leidinys paskelbė nuotraukas iš poros vestuvių dienos, kuri turėjo būti geriausia jų gyvenimo diena, bet virto tragedija.
Be internetinio turinio kūrimo, Adna dirbo kosmetikos srityje ir turėjo savo grožio saloną.
Draugai ir sekėjai pagerbė ją kaip darbščią ir visada linksmą asmenybę.
Vienas sekėjas rašė: „Vakar tu buvai tarp mūsų, šiandien atsisveikiname su tavimi. Ilsėkis ramybėje, brangi Adna.“
Kitas pridūrė: „Neteisinga, kad jaunų žmonių gyvenimai turėtų baigtis taip anksti,“ o trečias sakė: „Tu amžinai liksi mūsų širdyse.“
