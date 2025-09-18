Liūdna žinia: mirė žinomas Lietuvos menininkas

Žinia apie netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo televizijos laidų prodiuseris Saulius Bartkus.
Mirė žinomas dailininkas
„Sudiev, Andriau...“ – rašė S. Bartkus, pasidalijęs velionio nuotrauka.
A. Zakšauskas taip pat buvo žinomas Anderzak Nonkonformistas pseudonimu.
Savo darbais jis dalindavosi ir socialiniuose tinkluose, kuriuose dabar plūsta gedulo žinutės iš jį pažinojusių žmonių.
