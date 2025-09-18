Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Liūdna žinia: mirė žinomas Lietuvos menininkas

2025-09-18 09:59
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 09:59

Lietuvą pasiekė liūdna žinia – mirė žinomas dailininkas, skaitmeninio meno pradininkas Lietuvoje, iliustratorius, scenografas Andrius Zakšauskas.

Žvakės, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

1

Žinia apie netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo televizijos laidų prodiuseris Saulius Bartkus.

Mirė žinomas dailininkas

„Sudiev, Andriau...“ – rašė S. Bartkus, pasidalijęs velionio nuotrauka.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Zakšauskas taip pat buvo žinomas Anderzak Nonkonformistas pseudonimu.

Savo darbais jis dalindavosi ir socialiniuose tinkluose, kuriuose dabar plūsta gedulo žinutės iš jį pažinojusių žmonių.

 

 

