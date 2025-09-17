Tragiškai žuvo populiariame seriale vaidinęs aktorius: buvo vos 37-erių

Žinia apie jo mirtį sukrėtė ne tik Kiniją, bet ir milijonus gerbėjų visoje Azijoje.
Yu Menglong išgarsėjo dar 2010-aisiais, kai pasirodė televizijos talentų šou „Super Boy“. Po kelių metų, 2013-aisiais, jis vėl sugrįžo į projektą ir pateko į dešimtuką, taip prasiverždamas į pramogų pasaulį. Tais pačiais metais jis išleido savo pirmąjį singlą „Just Nice“, rašo „The Sun“.
2015 m. jis debiutavo istorinėje interneto dramoje „Go Princess Go“, o vėliau pristatė pirmąjį albumą „Toy“. Didžiausias šuolis laukė 2017-aisiais, kai Yu Menglongas atliko Bai Zhen vaidmenį itin populiariame fantastiniame romantiniame seriale „Eternal Love“. Drama per pusantrų metų sulaukė daugiau nei 50 milijardų peržiūrų, o pats aktorius tapo vienu mylimiausių šalies ekranų veidų ir išpopuliarėjo tarptautiniu mastu.
Po „Netflix“ sėkmės jis buvo pakviestas į kitus projektus – „Xuan-Yuan Sword: Han Cloud“, „Legend of the White Snake“ ir „Who’s Not Rebellious Youth“. Paskutiniai jo darbai buvo 2020 m. serialai „The Love Lasts Two Minds“ ir „The Moon Brightens For You“.
Tragiška mirtis
Pasak jo vadybos komandos, ketvirtadienį aktorius nukrito nuo pastato ir žuvo. Vaizdo pranešime, paskelbtame socialiniame tinkle „Weibo“, artimieji rašė:
„Su nepakeliama sielvarto našta pranešame, kad mūsų mylimas Menglongas tragiškai žuvo. Policija patvirtino, kad nusikalstamų veiksmų nenustatyta. Telydi jį ramybė, o jo artimieji išliks stiprūs.“
Spekuliacijos dėl nelaimės aplinkybių ėmė sklisti dar prieš oficialų pranešimą. Socialiniuose tinkluose buvo teigiama, kad aktorius žuvo nukritęs nuo draugo buto Pekine.
Pasak pranešimų, jis vakarojo su draugais, o naktį apie 2 val. užsidarė svečių kambaryje. Rytą, draugams rengiantis išeiti, jo neradus, kūnas aptiktas pirmame aukšte. Policija pradėjo tyrimą, tačiau nusikalstamų veikų ženklų nerasta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!