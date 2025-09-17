Skaudi žinia: mirė vos 38-erių Lietuvos dėstytojas, mokslų daktaras

Velionis Arūnas gimė Alytaus rajone Simne. Mokėsi ir baigė Alytaus miesto XII vidurinę mokyklą (dabar – Likiškėlių progimnazija), rašoma pranešime spaudai.
Studijavo Marijampolės kolegijoje dabartinėje Mykolo Riomerio universiteto Sūduvos kolegijoje, kurią baigė 2008 metais, vėliau studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje, bakalauro, magistro studijas.
Bičiuliai gedi mirusio jauno mokslų daktaro
Arūnas Čmukas 2023 metais VDU Žemės ūkio akademijoje sėkmingai apgynė mokslų dakataro desertaciją tema „Biologinių preparatų ir įsėlinių tarpinių pasėlių poveikis vasarinių rapsų agrocenozei“. Sukūrė šeimą susilaukė sūnaus Augusto.
„Išėjo Arūnas Čmukas – žmogus, kuris savo gyvenimo pavyzdžiu buvo mums visiems. Jam rūpėjo mokslas, namai – šeima ir viskas kas buvo apilnk jį. Buvo auksinis žvejys.
Arūnas labai džiaugėsi ir didžiavosi sūnumi Augustu ir kaip jam buvo malonu kad galėjo be jokio išdidumo atvira širdimi daug prisdėti prie mažųjų ugdymo Alytaus lopšelyje darželyje „Volungėlė“, kurį lankė jo sūnus.
Jo dėka, buvo sutvarkytas lopšelio darželio gerbuvis, o vaikai pažino kas yra tikroji mažoji gamtos gyvybė.
Arūnas Čmukas mokėjo suderinti mokslą, darbą, laiką šeimai ir žvejybą. Mums visiems truks Arūno, kuris taip staiga išėjo...
Nuoširdi užuojauta kolegoms, studentams, žmonai Neringai, sūnui Augustui, tėvams, artimiesiems, visiems pažinojusiems velionį. Tebus jam lengva gimtojo Simno žemelė, kurią jis taip mylėjo.
Su liūdesiu bičiuliai“, – rašoma žiniasklaidai išplatintame pranešime.
Atsisveikinimas su Artūru Čmuku
ATSISVEIKINIMAS:
2025-09-17 Alytaus r. sav. Simno m. laidojimo namuose – 10.00 val.–15.00 val.
Šv. Mišios 2025-09-17 – 14.00 val. Alytaus r. sav. Simno m. Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje.
Karstas išnešamas 2025-09-17 – 15.00 val. laidojama Alytaus r. sav. Simno miestelio kapinėse.
