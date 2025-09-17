Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Skaudi žinia: mirė vos 38-erių Lietuvos dėstytojas, mokslų daktaras

2025-09-17 09:06 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-17 09:06

Lietuva neteko didelio mokslinio potencialo, žmogaus, kuris kūrė ir darė dėl savo valstybės. Klastinga liga staiga ir netikėtai iš mūsų tarpo išsivedė agronomijos mokslų daktarą Arūną Čmuką (1986-10-06 – 2025-09-15) – iškilų mokslininką – puikų dėtstytoją, nuostabų mylimą vyrą, tėtį, sūnų, brolį ir labai gerą draugą, auksinį žveją.

Mirė 38-erių agronomijos mokslų daktaras Arūnas Čmukas (nuotr. pranešimo spaudai, 123rf.com)

Lietuva neteko didelio mokslinio potencialo, žmogaus, kuris kūrė ir darė dėl savo valstybės. Klastinga liga staiga ir netikėtai iš mūsų tarpo išsivedė agronomijos mokslų daktarą Arūną Čmuką (1986-10-06 – 2025-09-15) – iškilų mokslininką – puikų dėtstytoją, nuostabų mylimą vyrą, tėtį, sūnų, brolį ir labai gerą draugą, auksinį žveją.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Velionis Arūnas gimė Alytaus rajone Simne. Mokėsi ir baigė Alytaus miesto XII vidurinę mokyklą (dabar – Likiškėlių progimnazija), rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

Studijavo Marijampolės kolegijoje dabartinėje Mykolo Riomerio universiteto Sūduvos kolegijoje, kurią baigė 2008 metais, vėliau studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje, bakalauro, magistro studijas.

REKLAMA

Bičiuliai gedi mirusio jauno mokslų daktaro

Arūnas Čmukas 2023 metais VDU Žemės ūkio akademijoje sėkmingai apgynė mokslų dakataro desertaciją tema „Biologinių preparatų ir įsėlinių tarpinių pasėlių poveikis vasarinių rapsų agrocenozei“. Sukūrė šeimą susilaukė sūnaus Augusto.

„Išėjo Arūnas Čmukas – žmogus, kuris savo gyvenimo pavyzdžiu buvo mums visiems. Jam rūpėjo mokslas, namai – šeima ir viskas kas buvo apilnk jį. Buvo auksinis žvejys.

REKLAMA
REKLAMA

Arūnas labai džiaugėsi ir didžiavosi sūnumi Augustu ir kaip jam buvo malonu kad galėjo be jokio išdidumo atvira širdimi daug prisdėti prie mažųjų ugdymo Alytaus lopšelyje darželyje „Volungėlė“, kurį lankė jo sūnus.

Jo dėka, buvo sutvarkytas lopšelio darželio gerbuvis, o vaikai pažino kas yra tikroji mažoji gamtos gyvybė.

Arūnas Čmukas mokėjo suderinti mokslą, darbą, laiką šeimai ir žvejybą. Mums visiems truks Arūno, kuris taip staiga išėjo...

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nuoširdi užuojauta kolegoms, studentams, žmonai Neringai, sūnui Augustui, tėvams, artimiesiems, visiems pažinojusiems velionį. Tebus jam lengva gimtojo Simno žemelė, kurią jis taip mylėjo.

Su liūdesiu bičiuliai“, – rašoma žiniasklaidai išplatintame pranešime.

Atsisveikinimas su Artūru Čmuku

ATSISVEIKINIMAS:

2025-09-17 Alytaus r. sav. Simno m. laidojimo namuose – 10.00 val.–15.00 val.

Šv. Mišios 2025-09-17 – 14.00 val. Alytaus r. sav. Simno m. Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje.

Karstas išnešamas 2025-09-17 – 15.00 val. laidojama Alytaus r. sav. Simno miestelio kapinėse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų