Skaudi netektis: mirė gerbiamas Lietuvos gydytojas

Apie netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešusi Respublikinė Šiaulių ligoninė pranešė, kur ir kada vyks atsisveikinimas su velioniu.
Atsisveikinama su ilgamečiu gydytoju akušeriu-ginekologu
Pakvietę pagerbti mirusį ilgametį gydytoją akušerį-ginekologą malda ir gėlės žiedu, ligoninės atstovai socialiniuose tinkluose rašė:
„ATSISVEIKINIMAS
Po ligos, sulaukęs 88-erių metų, Anapilin iškeliavo buvęs ilgametis Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytojas akušeris-ginekologas Romualdas Dabriškis (1937-2025).
Atsisveikinimas antradienį (rugsėjo 16 d.) nuo 14.00 val. Šiaulių gedulo namuose (Tilžės g. 200, Šiauliai).
Šv. Mišios vyks Šiaulių katedroje trečiadienį (rugsėjo 17 d.) 8.00 val.
Į Donelaičio kapines išlydėsime trečiadienį 12.00 val.
Pagerbkime velionį malda ir gėlės žiedu.
Liūdi žmona Janina, dukros Jolita ir Reda su šeimomis.“