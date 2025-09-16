Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Skaudi netektis: mirė gerbiamas Lietuvos gydytojas

2025-09-16 09:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-16 09:20

Respublikinės Šiaulių ligoninės kolektyvas gedi netekę kolegos – po ligos mirė ilgametis ligoninės gydytojas akušeris-ginekologas Romualdas Dabriškis (1937–2025).

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

1

Apie netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešusi Respublikinė Šiaulių ligoninė pranešė, kur ir kada vyks atsisveikinimas su velioniu.

Atsisveikinama su ilgamečiu gydytoju akušeriu-ginekologu

Pakvietę pagerbti mirusį ilgametį gydytoją akušerį-ginekologą malda ir gėlės žiedu, ligoninės atstovai socialiniuose tinkluose rašė:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„ATSISVEIKINIMAS

Po ligos, sulaukęs 88-erių metų, Anapilin iškeliavo buvęs ilgametis Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytojas akušeris-ginekologas Romualdas Dabriškis (1937-2025).

Atsisveikinimas antradienį (rugsėjo 16 d.) nuo 14.00 val. Šiaulių gedulo namuose (Tilžės g. 200, Šiauliai).

Šv. Mišios vyks Šiaulių katedroje trečiadienį (rugsėjo 17 d.) 8.00 val.

Į Donelaičio kapines išlydėsime trečiadienį 12.00 val.

Pagerbkime velionį malda ir gėlės žiedu.

Liūdi žmona Janina, dukros Jolita ir Reda su šeimomis.“

Sveikata.lt
