Nausėdos pokalbiai apie piršlybas neliko nepastebėti: VRK skųs teismo sprendimą

„Taip, yra planuojama pateikti apeliaciją aukštesnės instancijos teismui. Terminas pateikti apeliaciją aukštesnės instancijos teismui sueina spalio viduryje. Skundas šiuo metu dar nėra pateiktas“, – Eltai sakė VRK atstovė spaudai Indrė Ramanavičienė.
Teismo sprendimą institucija galės apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, jo verdiktas bus galutinis ir neskundžiamas.
Kaip skelbta, rugsėjo 15 d. Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėjų kolegija patenkino prezidento G. Nausėdos skundą. Nuspręsta, kad laidoje prezidentas neskleidė jokios reklamos apie save – nustatyta, kad nei informuojant apie rengiamą laidą, nei pačioje laidoje pareiškėjas apie save, kaip kandidatą į prezidentus, savo politinės programos darbus nekalbėjo, jokios reklamos apie save neskleidė.
Tuo metu sausį VRK buvo pripažinusi, kad pernai balandį prieš pat rinkimus Palangos koncertų salėje filmuota laida „Kitokie pasikalbėjimai“, kurioje dalyvavo G. Nausėda, bei renginio viešinimas buvo paslėpta politinė reklama.
Pasakojo apie savo jaunystę, piršlybas žmonai Dianai
Minėtoje laidoje G. Nausėda auditorijai nuotaikingai pasakojo apie savo jaunystę, piršlybas žmonai Dianai. VRK atstovė per teismo posėdį atkreipė dėmesį, negalima leisti pateisinti paslėptos politinės reklamos po pramoginių laidų priedanga, nes tai būtų blogas precedentas.
Tačiau teismas paskelbė, kad išsakyta minėta informacija apie prezidento asmeninį gyvenimą yra visuotinai žinoma, jos naujumo aspekto VRK netyrė, todėl tokio paminėjimo šioje situacijoje negalima vertinti kaip politinės reklamos. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad VRK sprendimas yra nepakankamai nemotyvuotas, teisiškai nepagrįstas ir neteisėtas, juo neištirtos visos reikšmingos faktinės aplinkybės.
ELTA primena, kad pernai gegužę vykusiuose rinkimuose G. Nausėda buvo perrinktas antrajai kadencijai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!