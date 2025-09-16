Mirė praeityje populiari aktorė: gyvybė užgeso likus kelioms dienoms iki gimtadienio

Moters gyvybė užgeso likus vos 2 dienoms iki 92-ojo gimtadienio, skelbė dailystar.co.uk.
Netektis
Jos sūnus Jon Hookstratten, „Sony Pictures“ administracijos ir operacijų vykdomasis viceprezidentas, paskelbė apie jos mirtį, nurodydamas, kad „jo mama mirė dėl natūralios priežasties“.
P. Crowley labiausiai buvo žinoma dėl vaidmens seriale „Please Don't Eat The Daisies“ (1965–1967), kur ji vaidino „laikraščio žurnalistę Joan Nash, ištekėjusią už Jimo Nash (vaidino Markas Milleris), su kuriuo turėjo keturis gyvybingus sūnus.“
Be to, anapilin išėjusi žvaigždė pasirodė ir kituose serialuose: „ji vaidino Rebecca Whitmore „Generations“ epizoduose nuo 1989 iki 1990 metų“.
2005 metais ji taip pat vaidino seriale „The Bold and the Beautiful“ kaip Natalie DeWitt.
Svarbus vaidmuo buvo ir seriale „Dynasty“, kur Patricia Crowley įkūnijo Emily Fallmont 10 epizodų 1986 metais.
Ji vaidino Bucko Fallmonto žmoną ir Clay bei Bart motiną. Jos pagrindinė siužeto linija sukosi apie praeities romaną, kurį ji slėpė.
