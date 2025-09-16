Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė praeityje populiari aktorė: gyvybė užgeso likus kelioms dienoms iki gimtadienio

2025-09-16 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 19:40

Pranešama, kad mirė praeityje populiari aktorė Patricia Crowley. 91-erių moters gyvybė užgeso rugsėjo 14 d., Los Andžele.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Pranešama, kad mirė praeityje populiari aktorė Patricia Crowley. 91-erių moters gyvybė užgeso rugsėjo 14 d., Los Andžele.

REKLAMA
0

Moters gyvybė užgeso likus vos 2 dienoms iki 92-ojo gimtadienio, skelbė dailystar.co.uk.

Netektis

Jos sūnus Jon Hookstratten, „Sony Pictures“ administracijos ir operacijų vykdomasis viceprezidentas, paskelbė apie jos mirtį, nurodydamas, kad „jo mama mirė dėl natūralios priežasties“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

P. Crowley labiausiai buvo žinoma dėl vaidmens seriale „Please Don't Eat The Daisies“ (1965–1967), kur ji vaidino „laikraščio žurnalistę Joan Nash, ištekėjusią už Jimo Nash (vaidino Markas Milleris), su kuriuo turėjo keturis gyvybingus sūnus.“ 

REKLAMA
REKLAMA

Be to, anapilin išėjusi žvaigždė pasirodė ir kituose serialuose: „ji vaidino Rebecca Whitmore „Generations“ epizoduose nuo 1989 iki 1990 metų“.

REKLAMA

2005 metais ji taip pat vaidino seriale „The Bold and the Beautiful“ kaip Natalie DeWitt.

Svarbus vaidmuo buvo ir seriale „Dynasty“, kur Patricia Crowley įkūnijo Emily Fallmont 10 epizodų 1986 metais.

Ji vaidino Bucko Fallmonto žmoną ir Clay bei Bart motiną. Jos pagrindinė siužeto linija sukosi apie praeities romaną, kurį ji slėpė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų