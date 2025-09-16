Siaubinga tragedija: 19-metė mirė gimdydama, dukra išgyveno vos kelias valandas

Kūdikis gimė atlikus Cezario pjūvį. Tėvas, gedintis partnerės ir naujagimės, kurių neteko vos kelių valandų skirtumu, po sukrėtusio įvykio teigė, kad jaučiasi „pasimetęs ir sudaužyta širdimi“.
Kelių valandų skirtumu mirė ir mama, ir dukra
Mellodie-Ocean buvo 33 savaitę nėščia, kai pasiskundusi dėl prastos savijautos ji buvo skubiai išvežta į „Royal Bolton“ ligoninę. Ten ji sukniubo ir mirė, nors gydytojai darė viską, kad išgelbėtų jos gyvybę.
Mergaitė Athena-Pearl į pasaulį atėjo po skubiai atliktos Cezario pjūvio operacijos praėjus valandai, tačiau gydytojai perspėjo Danielį, kad mažylė greičiausiai neišgyvens, rašo mirror.co.uk.
Ji taip pat mirė po kelių valandų motinos glėbyje – Danielis ją paguldė ten, kad mažylė paskutinį atodūsį išleistų būdama arti mamos.
Netektį išgyvenantis 20-metis sakė: „Šiuo metu aš tiesiog pasimetęs. Esu visiškai pasimetęs ir sudaužyta širdimi. Nežinau, ką daryti. Mellodie visada man patardavo, parodydavo, kaip gyventi tvarkingai, o dabar to nebėra. Šiuo metu aš tik pasimetęs. Tiek ir galiu pasakyti – pasimetęs ir sudaužyta širdimi.“
Pirmą kartą Mellodie pasiskunė silpnumu ir galvos svaigimu penktadienį, šių metų sausio 31 d., kai vyko į echoskopiją. Gydytojas nustatė, kad jai trūksta geležies, ir paskyrė skystos geležies bei antibiotikų. Po vizito pora, draugavusi daugiau nei dvejus su puse metų, grįžo namo.
Vėliau mergina skubiai išvežta į ligoninę, kai jai pasidarė sunku kvėpuoti ir sutriko regėjimas. Danielis pasakojo, kad gydytojai nežino, kas sulėkė jos mirtį, ir tikisi, kad atlikus tyrimą paaiškės visi atsakymai.
„Kitą dieną ji jautėsi gerai, visą dieną. Žiūrėjome televizorių, fotografavomės, juokavome. Atrodė, kad viskas gerai. Tada šeštadienio vakarą ji vėl pajuto tą patį – sakė, kad negirdi ir nemato, kaip buvo penktadienį, ir sunkiai kvėpavo.
Kai Mellodie mirė, aplankė širdį draskantis skausmas. Mes meldėmės, kad kūdikis išgyventų. Gydytojai bandė duoti visus įmanomus vaistus, kad jai padėtų, bet vaistai neveikė, o kūdikio gyvybiniai rodikliai ir kraujo spaudimas prastėjo.
Tuomet nusprendėme ją, vis dar su papildomu deguonies tiekimu, nunešti ten, kur buvo Mellodie, kad ji galėtų išleisti paskutinį atodūsį motinos glėbyje.
Mes planavome taupyti ir įsikurti savo namuose. Niekada nebuvome kartu išvykę atostogų, tad šiais metais ketinome vykti į Graikiją – ji norėjo į Graikiją. Buvome suplanavę visą gyvenimą kartu. Nemanėme, kad taip atsitiks, niekas nemanė“, – kalbėjo jaunas vyras.
Ir mylimosios, ir ką tik gimusios dukros Danielis neteko šių metų vasario 2 dieną. Kaip paaiškėjo vėliau, Mellodie mirė dėl kraujo krešulio plaučiuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!