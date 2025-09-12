Vyras išgėrė pražūtingą kokteilį: prieš mirtį įtartinai pakeitė testamentą

Wendie-Sue, turėjusi ilgametes priklausomybes, dirbo slaugytojos asistentė, aukle ir eskortu, skelbė mirror.co.uk.
Išgėrė mirtiną kokteilį
Artėjant Davido 62-ąjam gimtadieniui, jis tapo uždaras, o po kelių dienų Wendie pranešė, kad rado jį mirusį lovoje.
Iš pradžių manyta, kad jis mirė natūraliai, tačiau skrodimas atskleidė, jog jis mirė nuo mirtino receptinių vaistų kokteilio. Policija nustatė, kad Davidas prarijo mirtiną vaistų kokteilį, įskaitant „mažiausiai 20 dozių medikamentų“, iš kurių dauguma nebuvo paskirti jam.
Tyrėjai sužinojo, kad prieš mirtį Davidas pakeitė testamentą ir viską paliko Wendie-Sue.
Detektyvas sakė: „Šis turtas buvo vertas to, kad dėl jo nužudytų žmogų.“
Wendie-Sue teigė, kad Davidas ruošėsi jų bendram gyvenimui: „Mes kalbėjome apie vedybas, jis tiesiog planavo mūsų ateitį.“
Tačiau prokuratūra pabrėžė, kad Davidas vengdavo vaistų ir nepadarė klaidos dozuodamas. Po septynių savaičių teismo 2020 metais teisėjas konstatavo: „Jis buvo apsėstas tavimi. Galų gale tu nužudei jį dėl savo finansinės naudos.“
Wendie-Sue buvo nuteista kalėti iki gyvos galvos su mažiausiai 25 metų bausmės terminu.
Stojo prieš teismą
Nepaisant to, apeliacija buvo priimta ir 2021 metais nuosprendis panaikintas dėl „netiesioginių įrodymų“.
Tačiau šiemet Dent vėl stojo prieš teismą, kur teisėjas pareiškė: „Esu įsitikinęs be jokių abejonių, kad ponia Dent davė vyrui mirtiną dozę.“
Jis pridūrė: „Jūs izoliuojote Davidą nuo jo šeimos, nuraminote jį ir davėte mirtiną dozę savo receptinių vaistų, ketindama jį nužudyti.“
Davido brolis Phillip Lawrence prisipažino: „Jis buvo nužudytas dėl pinigų, nieko daugiau. Ši moteris būtų išleidusi jo santaupas sau – apsipirkimams, azartiniams lošimams, narkotikams, alkoholiui, taksi ir teisinėms išlaidoms.“
Wendie-Sue vėl buvo nuteista iki gyvos galvos, o jos paskutinė apeliacija atmesta.
