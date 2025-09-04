Kalendorius
Vyrą palaidojusi mokslininkė tikina vis dar su juo bendraujanti: išgirdus kūnu nueina šiurpai

2025-09-04 18:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Artimojo netektis – viena skaudžiausių patirčių, su kuria gali susidurti žmogus. Dažnai net ir po daugelio metų širdyje išlieka jausmas, kad kažkas liko nepasakyta ar neišgyventa. Daugelis tik svajoja dar kartą išgirsti mylimojo balsą ar pasidalinti mintimis. Tačiau neuromokslininkė ir buvusi medicinos gydytoja dr. Tara Swart tikina, kad jai tai pavyksta – ji teigia galinti kasdien bendrauti su savo velioniu vyru Robinu.

Vyrą palaidojusi mokslininkė tikina vis dar su juo bendraujanti: išgirdus kūnu nueina šiurpai (nuotr. Youtube, 123rf.com)

Apie tai ji atvirai papasakojo tinklalaidės „Diary of a CEO“ epizode, kuriame pasidalijo asmeniška ir intriguojančia patirtimi, rašoma unilad.com.

Neuromokslininkė: „Įmanoma bendrauti su mirusiu žmogumi“

Tinklalaidės metu dr. T. Swart pareiškė: „Įmanoma bendrauti su mirusiu žmogumi. Tai tabu, nes bijome, kad žmonės pagalvos, jog einame iš proto.“

Toliau ji pateikė šiurpinančius faktus: „Esu dalyvavusi komandose, kurios užrakindavo žmones ir prieš jų valią suleisdavo jiems vaistų vien dėl to, ką jie sakė – nors tie pasakojimai nedaug kuo skyrėsi nuo mano pačios patirties.“

Neuromokslininkė taip pat pabrėžė, kad turi „34 pojūčius“. Po vyro netekties ji prisiminė jautusis „visiškai pasimetusi ir palūžusi“.

Ženklai ir vizijos

T. Swart pasakojo, jog netrukus po Robino mirties pradėjo matyti neįprastus ženklus:

„Ir tada kiekvieną kartą, kai prieidavau prie lango, sode pamatydavau liepsnelių. Per visą gyvenimą nebuvau regėjusi jų tiek daug – nei iki tol, nei po to.“

Viskas, pasak jos, pasiekė kulminaciją, kai vieną naktį įvyko nerimą keliantis įvykis:

„Mane pažadino stiprus smūgis į petį. Atmerkusi akis pamačiau šalia lovos labai miglotą Robino siluetą – tarsi jis prasiskverbtų per rūką, kad būtų matomas.

Sustingusi stebėjau, kaip jo siluetas vis labiau ryškėja: matėsi plaukų ir veido kontūrai, tačiau staiga jis tiesiog išnyko nuo viršaus iki apačios.“

Ji taip pat pridūrė, kad dažnai „prašydavo“ savo vyro parodyti ženklus, kad jis šalia, pavyzdžiui, fenikso simbolį, kurį netikėtai pamatydavo aplinkoje.

Žinutės mintyse

Vedėjas Stephenas Bartlettas klausė neuromokslininkės apie galimą patvirtinimo šališkumą – ar tikrai šie įvykiai nėra paprasčiausi sutapimai. Tačiau T. Swart tvirtai atsakė: ji neabejoja, kad „gauna žinutes“ iš mirusiųjų.

„Arba užduodu klausimą savo mintyse ir atsakymas ateina taip pat mintyse, bet žinau, kad tai ne mano mintis.

Kartais gaunu tiesioginę žinutę iš jo, kuri, žinau, nėra iš manęs, ir dažniausiai tai pasireiškia kaip ženklai“, – sakė ji.

Ji dar kartą pabrėžė savo įsitikinimą: „Jeigu įmanoma bendrauti su žmogumi, kuris mirė, o jis buvo mano vyras ir mano geriausias draugas, aš esu už tai, kad optimizuočiau savo smegenų veiklą bei plėsčiau savo sąmonę, kad sugebėčiau tai padaryti pati.“

