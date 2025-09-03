Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mirė buvęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys

2025-09-03 15:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 15:04

Rugsėjo 3 d., eidamas 84-uosius metus, mirė Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys Klemas Inta.

Bažnyčia, žvakės (nuotr. 123rf.com)

Rugsėjo 3 d., eidamas 84-uosius metus, mirė Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys Klemas Inta.

0

K. Inta gimė 1941 m. lapkričio 23 d. Mažeikių r. Viliotės kaime. 1965 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. 1971 m. – Kalugos centrinę skraidymų mokyklą (lakūnas, sklandymo instruktorius).

1967–1968 m. dirbo Viekšnių kaimo profesinėje technikos mokykloje dėstytoju; 1968–1986 m. – Akmenės aviacijos techninio sporto klubo viršininku; 1986–1988 m. – Naujosios Akmenės antrojoje vidurinėje mokykloje mokytoju; 1988–1990 m. – Naujosios Akmenės miesto tarybos vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju, vykdomojo komiteto pirmininku.

K. Inta buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Akmenės rajono rėmimo grupės narys, Akmenės rajono tarybos narys, taip pat priklausė darbo grupei nacionaliniams ir kultūriniams klausimams spręsti.

Nuo 1990 m. balandžio 10 d. – Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, išrinktas Akmenės rinkimų apygardoje Nr. 79. Dirbo Savivaldybių reikalų komisijoje ir Aukščiausiosios Tarybos balsų skaičiavimo komisijoje. Ėjo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo seniūno pavaduotojo ir Laikinosios transporto komisijos nario pareigas.

K. Intas buvo aktyvus sportininkas, sklandymo sporto meistras. 1968–1986 m. priklausė Lietuvos aviacijos sporto federacijos komitetui. Tremtinių klubo tarybos narys.

 

