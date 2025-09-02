Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Tragedija atrakcionų parke: vyro gyvybės išgelbėti nebepavyko

2025-09-02 14:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 14:29

Hong Kongo „Disneylande“ atrakcione susmuko ir mirė turistas iš Filipinų, rašo „The Independent“. Pramogų parkas laikinai sustabdė atrakciono veiklą.

Tragedija atrakcione: vyro gyvybės išgelbėti nebepavyko (nuotr. SCANPIX)

Hong Kongo „Disneylande“ atrakcione susmuko ir mirė turistas iš Filipinų, rašo „The Independent“. Pramogų parkas laikinai sustabdė atrakciono veiklą.

REKLAMA
0

Incidentas įvyko rugpjūčio 29 d. apie 10 val.

Vyro gyvybės išgelbėti nepavyko

Vietos žiniasklaida sako, kad vyrui buvo 53-eji, jis turėjo problemų su širdimi. Vyras prarado sąmonę, buvo nugabentas į ligoninę, tačiau po dvejų valandų buvo konstatuota jo mirtis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirminis tyrimas parodė, kad incidentas nėra susijęs su atrakciono saugumu. Vis dėlto dešimt dienų prieš incidentą atrakcionas buvo sustabdytas.

REKLAMA
REKLAMA

Skelbiama, kad vyro žmona pranešė personalui apie tai, kad vyras neteko sąmonės.

„Disneyland“ atstovas spaudai nurodė, kad darbuotojai pasirūpino, kad vyras būtų apžiūrėtas, jam būtų atliktas gaivinimas, širdies masažas. Galiausiai jis buvo nugabentas į ligoninę, tačiau gyvybės išgelbėti nepavyko.

Turistas turėjo širdies ligų ir aukšto kraujospūdžio istoriją, reguliariai vartojo vaistus.

Filipinų generalinis konsulatas Honkonge patvirtino informaciją apie šį incidentą savaitgalį ir sakė, kad padeda šeimai susigrąžinti mirusiojo palaikus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų