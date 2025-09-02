Tragedija atrakcionų parke: vyro gyvybės išgelbėti nebepavyko

Incidentas įvyko rugpjūčio 29 d. apie 10 val.
Vyro gyvybės išgelbėti nepavyko
Vietos žiniasklaida sako, kad vyrui buvo 53-eji, jis turėjo problemų su širdimi. Vyras prarado sąmonę, buvo nugabentas į ligoninę, tačiau po dvejų valandų buvo konstatuota jo mirtis.
Pirminis tyrimas parodė, kad incidentas nėra susijęs su atrakciono saugumu. Vis dėlto dešimt dienų prieš incidentą atrakcionas buvo sustabdytas.
Skelbiama, kad vyro žmona pranešė personalui apie tai, kad vyras neteko sąmonės.
„Disneyland“ atstovas spaudai nurodė, kad darbuotojai pasirūpino, kad vyras būtų apžiūrėtas, jam būtų atliktas gaivinimas, širdies masažas. Galiausiai jis buvo nugabentas į ligoninę, tačiau gyvybės išgelbėti nepavyko.
Turistas turėjo širdies ligų ir aukšto kraujospūdžio istoriją, reguliariai vartojo vaistus.
Filipinų generalinis konsulatas Honkonge patvirtino informaciją apie šį incidentą savaitgalį ir sakė, kad padeda šeimai susigrąžinti mirusiojo palaikus.
