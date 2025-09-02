Liūdna žinia „Saulėlydžio“ gerbėjams: mirė filme suvaidinęs aktorius

Apie vyro netektį pranešė jo vadybininkas.
„Su giliu liūdesiu pranešame apie taikią legendinio, apdovanojimus pelniusio Kanados aktoriaus Grahamo Greene’o mirtį“, – sakoma Gerry Jordano pareiškime CBC naujienoms.
Portalas pranešė, kad aktorius mirė natūralia mirtimi.
Karjera
Prieš pradėdamas aktoriaus karjerą teatre, Greene’as dirbo brėžinių braižytoju, civilinės inžinerijos technologu, plieno darbininku ir roko grupių techniniu personalu. Teatro karjerą jis pradėjo 8-ajame dešimtmetyje Jungtinėje Karalystėje.
2012 m. interviu Kanados leidiniui „Playback“ jis teigė, kad teatras suteikė tvirtą pagrindą vaidybai: „Teatras padeda kurti personažą. Filme tam dažnai nėra laiko. Teatro disciplina yra tai, ką rekomenduoju visiems aktoriams.“
Toje pačioje publikacijoje jis paminėjo, kad vienas svarbiausių gyvenimo momentų buvo santuoka su žmona Hilary Blackmore, kuri pažymėjo „geriausią gyvenimo laikotarpį“.
Didysis lūžis G. Greene’o karjeroje įvyko 1990 m., kai jis suvaidino šamaną filme „Šokiai su vilkais“. Už šį vaidmenį jis sulaukė plataus pripažinimo.
1999 m. fantastinėje dramoje „Žalioji mylia“ jis įkūnijo Arleną Bitterbucką – mirtininkų kameroje kalintį Amerikos indėną.
2009 m. pasirodė filme „Saulėlydžio saga: Jaunatis“.
Per savo įspūdingą karjerą Greene’as pelnė daugybę apdovanojimų, tarp jų – 2004 m. Kanados kino ir televizijos akademijos skiriamą Earle Grey apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus.
2016 m. jis buvo įtrauktas į Kanados ordiną – antrą pagal svarbą civilinį apdovanojimą šalyje.
