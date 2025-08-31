Netektis kino industrijoje: mirė legendinis aktorius

Vyrui buvo 93-eji, skelbė people.com.
Netektis
Žinią apie netektį paskelbė jo marti Tracy Robbins socialiniame tinkle „Instagram“. Ji pranešė, kad F. Levine'as mirė sekmadienį, rugpjūčio 24 dieną, „apsuptas savo nuostabios šeimos“.
Tracy Levine'ą prisiminė kaip žmogų, kuris visada skleidė džiaugsmą: „Jis buvo geriausias uošvis, senelis ir visapusiškas pokštininkas, kuris mėgo prajuokinti visus aplinkinius.“
Ji jautriai užbaigė žinutę: „Norisi tikėti, kad danguje vyksta atranka, o tu pasirodei pirmas – su scenarijumi rankoje. Tostą tau, mano amžinasis Bruklino berniuk, tebūnie martini visada šalti, o Sinatros dainos niekada nesibaigs.“
Floydas Levine'as gimė Niujorke, kur iš pradžių dirbo taksi vairuotoju, kol ryžosi siekti aktoriaus karjeros Holivude. Jo debiutas ekrane įvyko 1972 metais filme „Super Fly“.
Vėlesniais dešimtmečiais Levine'o karjera toliau klestėjo. Jis atliko šešių serijų vaidmenį seriale „Melrose Place“, suvaidino gaujos vadą viename „Gelbėtojų“ epizode 1998 m.
Levine'as kartu su žmona Rochelle užaugino tris vaikus, tarp jų – sūnų Brianą Robbinsą, kuris tapo žinomu režisieriumi, prodiuseriu ir vėliau „Paramount“ vadovu.
