  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Netektis kino industrijoje: mirė legendinis aktorius

2025-08-31 18:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 18:00

Skaudi netektis pasiekė užsienio žiniasklaidą – praėjusią savaitę mirė „Gelbėtojuose“ bei „Pagirios Las Vegase“ suvaidinęs aktorius Floydas Levine’as.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

0

Vyrui buvo 93-eji, skelbė people.com.

Netektis

Žinią apie netektį paskelbė jo marti Tracy Robbins socialiniame tinkle „Instagram“. Ji pranešė, kad F. Levine'as mirė sekmadienį, rugpjūčio 24 dieną, „apsuptas savo nuostabios šeimos“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tracy Levine'ą prisiminė kaip žmogų, kuris visada skleidė džiaugsmą: „Jis buvo geriausias uošvis, senelis ir visapusiškas pokštininkas, kuris mėgo prajuokinti visus aplinkinius.“

Ji jautriai užbaigė žinutę: „Norisi tikėti, kad danguje vyksta atranka, o tu pasirodei pirmas – su scenarijumi rankoje. Tostą tau, mano amžinasis Bruklino berniuk, tebūnie martini visada šalti, o Sinatros dainos niekada nesibaigs.“

Floydas Levine'as gimė Niujorke, kur iš pradžių dirbo taksi vairuotoju, kol ryžosi siekti aktoriaus karjeros Holivude. Jo debiutas ekrane įvyko 1972 metais filme „Super Fly“.

Vėlesniais dešimtmečiais Levine'o karjera toliau klestėjo. Jis atliko šešių serijų vaidmenį seriale „Melrose Place“, suvaidino gaujos vadą viename „Gelbėtojų“ epizode 1998 m.

Levine'as kartu su žmona Rochelle užaugino tris vaikus, tarp jų – sūnų Brianą Robbinsą, kuris tapo žinomu režisieriumi, prodiuseriu ir vėliau „Paramount“ vadovu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

