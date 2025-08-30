28-erių tėtis iš paplūdimio namo nebegrįš: kraupi nelaimė įvyko vaikų akyse

Tai turėjo būti linksma šeimos išvyka prie jūros. Tačiau tai, kas prasidėjo kaip džiugi kelionė, į kurią Watsonų šeima dėjo daug vilčių, baigėsi pačiu baisiausiu košmaru.
Kraupi gyvybę nusinešusi nelaimė įvyko vaikų akyse
Keturi vaikai, kurių jauniausiajam vos 18 mėnesių, savo akimis matė, kaip ant jų tėčio užgriuvo smėlio kopa. Jis buvo palaidotas smėlyje galva žemyn, rašo mirror.co.uk.
Kane’as buvo įstrigęs smėlyje 15 minučių Muriwai paplūdimyje Naujojoje Zelandijoje, ir nors gelbėjimo tarnyboms pavyko jį išlaisvinti, vėliau ligoninėje konstatuota jo mirtis.
Tragedija įvyko šeštadienio popietę, kai 28-erių Kane’as žaidė su savo 18 mėnesių dukra ir trimis posūniais.
Vyras mirė sekmadienį Oklando miesto ligoninėje. Po šios žinios pasipylė daugybė užuojautų, o šeima paskelbė skaudų faktą – Kane’as netrukus turėjo dar kartą tapti tėčiu, tačiau niekada nepamatys šio kūdikio.
Koronerio pavedimu bus atliktas tyrimas. Vietos žiniasklaida taip pat praneša, kad ši tragiška istorija – įspėjimas apie smėlio kopas, kurios gali tapti nestabilios ir griūti per kelias sekundes dėl įvairių priežasčių.
Neaišku, kas tiksliai lėmė, kad paplūdimyje sugriuvo kopa, tačiau manoma, kad tądien vyras, kilęs iš Naujosios Zelandijos, žaidė kopoje arba šalia jos.
Kane’o sesuo Shaquille vietos leidiniui „Stuff“ pasakojo, kad jis buvo „jos geriausias draugas, mėgstamiausias žmogus“. Ji pridūrė, jog ši tragedija ją „visiškai sugniuždė“.
Šeimos draugė Kristalle Tayler, pradėjusi aukų rinkimą, Kane’ą apibūdino kaip „labai mylimą sūnų, brolį, partnerį ir, svarbiausia, atsidavusį tėvą“, kuris su mylimąja laukė dar vieno kūdikio gimimo.
Kristalle tęsė: „Didžiausia jo laimė buvo būti su savo vaikais – ne tik savais, bet ir tais, kuriais jis rūpinosi bei mylėjo kaip savus. Šeima visada buvo jo gyvenimo centre.
Skaudžiausia tai, kad jauniausias vaikas, kuris turėtų gimti kitų metų pradžioje, niekada jo nepažins, tačiau augs girdėdamas pasakojimus apie nepaprastą vyrą, kuris jį mylėjo dar prieš jam gimstant. Ši staigi nelaimė Kane’o šeimą visiškai sugniuždė.“
