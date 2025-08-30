Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Aiškėja daugiau apie Lvive nužudytą žinomą politiką: paviešinta įtariamojo nuotrauka

2025-08-30 14:19 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-08-30 14:19

Lvive nužudytas buvęs Aukščiausiosios Rados pirmininkas Andrijus Parubijus.

Andrijus Parubijus (nuotr. soc. tinklų ir 123rf.com)

Lvive nužudytas buvęs Aukščiausiosios Rados pirmininkas Andrijus Parubijus.

REKLAMA
12

Kaip praneša „UNIAN“, šiandien Lvive buvo nužudytas žinomas Ukrainos politikas, gimęs 1971 metais.

Nužudytas Andrijus Parubijus

Pagal „Suspilnogo“ duomenis, vietoje, kur buvo nužudytas A. Parubijus, buvo rasta septyni šoviniai.

Leidinio šaltiniai taip pat praneša, kad šūvius iššovė žmogus, apsirengęs kaip kurjeris iš pristatymo paslaugos. Tikėtinas užpuolikas buvo ant elektrinio dviračio. Jis privažiavo prie A. Parubijaus, iššovė ir nuvažiavo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lvivo regiono karinės administracijos vadovas Maksimas Kozickis patvirtino, kad kalbama apie Andrijų Parubijų – buvusį Aukščiausiosios Rados pirmininką.

REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu žudikas ieškomas. Anot šaltinių, tai galėjo būti kurjeris iš vienos populiarių paslaugų.

REKLAMA

Apie nusikaltimą Ukrainos policija ir prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė socialiniuose tinkluose.

Tyrime dalyvauja Nacionalinė policija, Lvivo srities policija ir Ukrainos saugumo tarnyba.

Policija pranešimą apie šūvius Lvive gavo greituoju pagalbos numeriu 102 šeštadienio vidurdienį.

Vyras nuo šautinių žaizdų mirė įvykio vietoje dar iki atvykstant medikams.

Teisėsauga ėmėsi veiksmų, kad nustatytų šaulio tapatybę ir buvimo vietą. Daugiau informacijos apie nusikaltimą bus atskleista vadovaujantis kriminalinio proceso įstatymu.

REKLAMA
REKLAMA

Naujienų portalas rbc.ua praneša, kad įvykio vietoje rastos 7 tūtelės. Žurnalistas Vitalijus Hlahola socialiniame tinkle „Telegram“ rašo, kad kurjeriu apsimetęs vyras į A. Parubijų šovė aštuonis kartus. Tokią informaciją jis sužinojo iš šaltinio Lvivo policijoje.

Anot jo, šaulys dėvėjo bendrovės „Glovo“ kurjerio uniformą. Liudininkai teigė matę, kaip jis po to įsidėjo pistoletą į kuprinę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Užpuolikas taip pat mūvėjo juodą šalmą su geltonomis žymėmis ir važiavo elektriniu dviračiu.

Prezidentas V. Zelenskis socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė, kad informaciją apie nusikaltimą jam perdavė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenko ir generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko.

Šalies vadovas išreiškė užuojautą mirusiojo šeimai ir draugams. A. Parubijui buvo 54 metai.

A. Parubijus buvo Ukrainos parlamento narys 2007-2019 m. Nuo 2016 m. balandžio 14 d. iki 2019 m. rugpjūčio 28 d. jis buvo Aukščiausiosios Rados pirmininku.

2002-2007 m. jis buvo Lvivo srities tarybos narys, atstovaujantis partiją „Mūsų Ukraina“, ir aktyvus Oranžinės revoliucijos dalyvis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Savi savus iki paskutinio liudininko?
Savi savus iki paskutinio liudininko?
2025-08-30 14:41
Maidano komendantas,Odesoje sudeginęs žmones profsąjungų rūmuose.Atsikrato liudininkais.Galas Ze režimui ir Porošenkai?
Atsakyti
Detalės senos
Detalės senos
2025-08-30 14:30
Yra video kaip šitas šveplys į maidaną šautuvus vežė. Nenorit šitų detalių papasakot?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų