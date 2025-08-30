Gariūnų bendruomenę sukrėtė netektis: „Pranešame skaudžiausią žinią“

Su velioniu atsisveikinimas vyks rugpjūčio 31 d.
Netektis
Kaip skelbė Gariūnų verslo ir kultūros parkas, Ramūnas Šeduikis gyveno dėl Gariūnų turgaus.
„Šiandien pranešame skaudžiausią žinią... netekome sielos... vedlio... netekome pagrindo... mus paliko Ramūnas Šeduikis...
Žmogus, kuris gyveno Gariūnais... žmogus, kuris jiems atidavė viską ir dėl kurių jis išėjo... žmogus, kuris gyveno kitiems... su gigantiška širdimi...
Atsisveikinimas su Ramūnu Šeduikiu rugpjūčio 31 d. nuo 17 val., rugsėjo 1 d. nuo 9.00 iki 15.30 val. Gariūnų verslo ir kultūros parko Koncertų salėje (Gariūnų g. 70, 1 įėjimas)“, – rašoma socialiniame tinkle.
