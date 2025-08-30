Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Gariūnų bendruomenę sukrėtė netektis: „Pranešame skaudžiausią žinią“

2025-08-30 13:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 13:36

Mirė Gariūnų turgaus vadovas Ramūnas Šeduikis. Apie skaudžią netektį pranešė socialinio tinklo „Facebook“ Gariūnų verslo ir kultūros parko paskyroje.

Gariūnai, netektis (nuotr. BNS ir 123rf.com)

0

Su velioniu atsisveikinimas vyks rugpjūčio 31 d.

Netektis

Kaip skelbė Gariūnų verslo ir kultūros parkas, Ramūnas Šeduikis gyveno dėl Gariūnų turgaus.

„Šiandien pranešame skaudžiausią žinią... netekome sielos... vedlio... netekome pagrindo... mus paliko Ramūnas Šeduikis...

Žmogus, kuris gyveno Gariūnais... žmogus, kuris jiems atidavė viską ir dėl kurių jis išėjo... žmogus, kuris gyveno kitiems... su gigantiška širdimi...

Atsisveikinimas su Ramūnu Šeduikiu rugpjūčio 31 d. nuo 17 val., rugsėjo 1 d. nuo 9.00 iki 15.30 val. Gariūnų verslo ir kultūros parko Koncertų salėje (Gariūnų g. 70, 1 įėjimas)“, – rašoma socialiniame tinkle.

