  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

77-erių vyras susirgo infekcija ir mirė: nenumokite ranka į šiuos simptomus

2025-08-30 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 11:00

Žvakė (nuotr. SCANPIX)

77 metų Basilis Kennedy iš Naujojo Orleano susižeidė koją, ruošiantis nuleisti valtį. Nors žaizdą išvalė ir užklijavo, po kelių dienų jis susirgo sunkia infekcija, kurios simptomai buvo aukšta temperatūra, vėmimas ir sepsis.

0

Nepaisant dviejų operacijų, pašalinant užkrėstą audinį, vyras mirė nuo organų nepakankamumo, skelbė mirror.co.uk.

Susižeidė koją

Praėjusį mėnesį 77-erių Basilis Kennedy ruošėsi nuleisti savo valtį į vandenį, kai nuo priekabos susižeidė koją. Jis nedelsdamas išvalė žaizdą vandenilio peroksidu ir užklijavo pleistrą.

Tačiau vos po trijų dienų jam išsivystė reta infekcija, ir jis skubiai buvo nugabentas į ligoninę su aukšta temperatūra, vėmimu bei padidėjusiu pieno rūgšties kiekiu kraujyje – tai vienas iš sepsio požymių.

„Jo koja ėmė po truputį tinti. Tada paraudo, ir mes pagalvojome: „Gerai, kažkas čia ne taip.“ Bet kai infekcija visiškai įsismarkavo kojoje, mes tiesiog stebėjome, kaip ji tinsta, atsiranda pūslės, skysčiai – viskas, ko gali tikėtis iš mėsą ėdančios bakterijos“, – pasakojo jo dukra Kay Kennedy.

Vyrui iš Naujojo Orleano, JAV, buvo atliktos dvi operacijos, kurių metu buvo pašalinti užkrėsti odos audiniai.

Gydytojai nustatė, kad jis užsikrėtė Vibrio vulnificus – mirtina bakterija, aptinkama šiltuose pakrančių vandenyse.

Jo dukra pabrėžė, kad nors nebūtina bijoti vandens, svarbu būti informuotiems ir pasiruošusiems galimai rizikai.

CDC duomenimis, apie penktadalis užsikrėtusių Vibrio vulnificus bakterija miršta, dažnai vos per porą dienų nuo užsikrėtimo. Mokslininkai mano, kad klimato kaitos poveikis – vandenų šilumos didėjimas – skatina bakterijos plitimą.

Siekiant apsisaugoti, specialistai rekomenduoja vengti valgyti žalių arba nepakankamai termiškai apdorotų jūros gėrybių, o žmonėms, turintiems lėtinių ligų ar nusilpusį imunitetą, ypač atsargiai elgtis su atviromis žaizdomis ir kontaktu su pakrančių vandeniu.

