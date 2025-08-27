Pasakė, ką reikia daryti mirus artimajam: tai verta žinoti kiekvienam

Svarbiausia informacija, kokie yra pirmieji žingsniai ištikus netekčiai, socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi „Laidojimo paslaugos – Vilniaus laidojimo rūmai „Ritualas“.
Ką daryti mirus artimajam?
Artimojo mirčiai įvykus namuose, svarbu atminti, kad visuomet pirmas ir svarbiausias žingsnis – iškviesti pagalbą.
„Netektis visuomet užklumpa netikėtai, o kai žmogus miršta namuose, artimieji neretai sutrinka – nežino, kokius žingsnius žengti. Pirmiausia reiktų iškviesti pagalbą numeriu 112.
Toliau seka praktiniai žingsniai. Laidojimo namų darbuotojai gali pasirūpinti kūno pervežimu, dokumentų tvarkymu, viso atsisveikinimo proceso organizavimu.
Kuo anksčiau susisiekiate su specialistais, tuo daugiau ramybės turite jūs – jie žino visą eigą ir žingsnis po žingsnio paaiškina, kas vyksta toliau.
Svarbiausia prisiminti, kad tokiomis akimirkomis jūs nesate vieni. Laidojimo namai gali tapti atrama ne tik tvarkant formalumus, bet ir padedant išgyventi netektį su pagarba ir šiluma.
Tai leidžia artimiesiems daugiau laiko skirti ne vien rūpesčiams, o prisiminimams apie išėjusį žmogų ir susitelkimui į atsisveikinimo ritualą“, – rašė „Laidojimo paslaugos – Vilniaus laidojimo rūmai „Ritualas“.
Svarbiausi žingsniai ištikus netekčiai
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt apie tai, ką daryti mirus artimajam, pasakojo ir kapų tvarkymo ir priežiūros paslaugų įmonės „Memorus-urnos.lt“ įkūrėja Eglė Balčiūnienė.
Kalbėdama apie netikėtą artimojo netektį, E. Balčiūnienė pažymėjo, kad yra keli aspektai, nuo kurių reikėtų pradėti organizuoti atsisveikinimą su velioniu.
Mirties fakto konstatavimas. Anot pašnekovės, artimojo netekčiai įvykus namuose arba viešoje vietoje, reikia skubiai telefonu apie tai pranešti bendrosios pagalbos centrui (112) ir neliesti kūno, iki kol atvyks medikai bei / ar policijos pareigūnai.
„Jeigu mirtis konstatuota gydymo įstaigoje, tuomet kol kas niekam papildomai pranešti nereikia. Jei mirties aplinkybės nėra aiškios arba jos yra smurtinės – policijos pareigūnai kūną perduos teismo medicinos ekspertams.
Jei asmuo mirė užsienyje, medicininį mirties liudijimą išduos atitinkamos tos šalies tarnybos. Nepriklausomai nuo to, kur artimasis mirė, tik medikai gali konstatuoti mirties faktą, išrašydami artimiesiems laikinąją medicininę pažymą“, – pažymi ji.
Antrasis žingsnis – susisiekimas su laidojimo ar kremavimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis, kurios užtikrins saugų velionio transportavimą. Taip pat labai svarbu nuspręsti, kaip atrodys laidotuvių organizavimas:
„Reikia nuspręsti, kas organizuos atsisveikinimą – patys artimieji ar laidojimo paslaugas teikianti įmonė bei kokiu būdų artimasis bus laidojamas: kremuojant ar karste.“
Kreipimasis į kapines. Tik turint mirusiojo medicininį mirties liudijimą bei laidojančio asmens dokumentą, galima kreiptis į kapinių, kuriose norite palaidoti savo artimąjį, administraciją, kad ši suteiktų leidimą laidoti velionį ir išduotų paskyrimą jo amžinojo poilsio vietai.
Penktasis žingsnis – kreipimasis į socialinės paramos skyrių pagal mirusiojo arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą dėl vienkartinės išmokos asmens laidojimui. Šį žingsnį reikia atlikti tik tuo atveju, jeigu dokumentais rūpinatės savarankiškai.
Kaip nurodoma „Sodros“ svetainėje, laidojimo pašalpą moka miestų ir rajonų Socialinės rūpybos skyriai. Tai vienkartinė pašalpa mirusiojo laidojimui, todėl ir išmokama faktiškai laidojusiam asmeniui. Jos dydis – 560 €. Išmoka išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kreipimosi.
Be to, jei mirusiajam buvo skirtos „Sodros“ išmokos ar kompensacijos, tačiau jos jam dar nebuvo išmokėtos, bus išmokamos paveldėtojui.
