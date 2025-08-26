Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirė gerbiama Lietuvos gydytoja

2025-08-26 12:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-26 12:50

Eidama 96-uosius metus mirė ilgametė Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytoja Romualda Šalkevičienė. Vyresnioji medikų karta šiltai prisimena 45-erius gyvenimo metus ligoninei skyrusią kolegę, visada atvirą medicinos naujovėms, pasirengusią padėti pacientams ir kolegoms, pranešė Respublikinė Šiaulių ligoninė.

Žvakė (nuotr. stop kadras)

Eidama 96-uosius metus mirė ilgametė Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytoja Romualda Šalkevičienė. Vyresnioji medikų karta šiltai prisimena 45-erius gyvenimo metus ligoninei skyrusią kolegę, visada atvirą medicinos naujovėms, pasirengusią padėti pacientams ir kolegoms, pranešė Respublikinė Šiaulių ligoninė.

0

Romualda Šalkauskienė gimė 1929 metų sausio 1-ąją dieną Šiauliuose, traukinio mašinisto ir namų šeimininkės šeimoje. Buvo vyriausia iš keturių vaikų. Mokėsi Šiaulių mergaičių gimnazijoje,  kurią baigusi įstojo į Kauno medicinos institutą.

Atsisveikinama su ilgamete gydytoja

1952 metais, baigusi Kauno medicinos institutą,  su didžiule grupe bendramokslių atvyko dirbti į Šiaulius.  Dirbo Šiaulių poliklinikos apylinkės gydytoja, dėstė Šiaulių pedagoginiame institute, o vėliau, nuo 1956 metų, dirbo Šiaulių ligoninėje.

Vidaus ligų gydytoja tobulinosi endokrinologijos srityje, buvo viena pirmųjų  elektrokardiografijos specialistų Lietuvoje. Šioje srityje 1968 metais Kauno medicinos institute apgynė Lietuvos respublikos medicinos mokslų daktaro disertaciją.

Į užtarnautą poilsį pasitraukė atidirbusi 45 metus, bet iki pat gyvenimo pabaigos domėjosi medicinos naujovėmis, brandžiame amžiuje mokėjo naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, kurios leido ne tik bendrauti su Amerikoje gyvenančios dukters Jolitos šeima, bet ir ieškoti  informacijos apie medicinos naujoves, kuriomis visada domėjosi. Laisvalaikiu mėgo megzti, daug skaitė, be galo mylėjo visus tris savo vaikaičius.

Ligoninės administracija, buvę kolegos nuoširdžiai užjaučia gydytojos šeimą, artimuosius, išlydinčius į amžiną poilsį gydytoją R. Šalkevičienę, gerbtą kolegų, vertintą pacientų, palikusią nuoširdžios, dėmesingos, rūpestingos, atsakingos, pareigingos gydytojos prisiminimą.

Velionės Romualdos Šalkevičienės urna bus laidojama rugpjūčio 26 dieną (antradienį). Šv. Mišios  aukojamos  8:00 val. Šiaulių katedroje. Po jų – atsisveikinimas Šiaulių gedulo namuose (Tilžės g. 200). 14:00 val. laidojimas Ginkūnų kapinėse.

Šaltinis: Respublikinė Šiaulių ligoninė

