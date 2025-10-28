Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas: atsisakysiu vertinti potencialius kandidatus į KAM vadovus, kol jie nebus pateikti oficialiai

2025-10-28 14:55 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 14:55

Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, esą socialdemokratai į krašto apsaugos ministrus svarsto deleguoti šiuo metu Susisiekimo ministerijai vadovaujantį Jurą Taminską, prezidentas Gitanas Nausėda sako nekomentuosiantis jokių potencialių pretendentų pavardžių iki tol, kol sulauks oficialaus kandidato pateikimo.

Gitanas Nausėda (nuotr. stop kadras)

Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, esą socialdemokratai į krašto apsaugos ministrus svarsto deleguoti šiuo metu Susisiekimo ministerijai vadovaujantį Jurą Taminską, prezidentas Gitanas Nausėda sako nekomentuosiantis jokių potencialių pretendentų pavardžių iki tol, kol sulauks oficialaus kandidato pateikimo.

1

„Šio žmogaus (J. Taminsko – ELTA) teikimo į krašto apsaugos ministrus aš nesu gavęs. Ir aš tikrai atsisakysiu vertinti ir komentuoti potencialius kandidatus, kurie galimai bus arba nebus teikiami, kol jie nebus oficialiai pateikti“, – teigė prezidentas. 

Praėjusią savaitę iš krašto apsaugos ministrės pareigų atleidus Dovilę Šakalienę, į jos vietą socialdemokratai svarsto deleguoti Susisiekimo ministerijai vadovaujantį J. Taminską. Tai Eltai patvirtino su situacija susipažinę šaltiniai. Pirmasis apie galimą pretendentą į krašto apsaugos ministrus pranešė naujienų portalas „Lrytas“.

Tuo metu premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas Eltai teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos.

Savo ruožtu pats J. Taminskas neatsako, ar sulaukė premjerės kvietimo tapti naujuoju KAM vadovu. 

Premjerė I. Ruginienė pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus žadėjo šios savaitės pradžioje. Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

