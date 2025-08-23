Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė teatro ir kino aktorius Povilas Stankus

2025-08-23 13:01 / šaltinis: BNS
2025-08-23 13:01

Rugpjūčio 23 d. Eidamas 87-uosius metus mirė teatro ir kino aktorius Povilas Stankus. Apie mirtį pranešė kolega.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Apie Povilo Stankaus mirtį šeštadienį socialiniuose tinkluose pranešė Klaipėdos dramos teatro aktorius Igoris Reklaitis.

0

Apie Povilo Stankaus mirtį šeštadienį socialiniuose tinkluose pranešė Klaipėdos dramos teatro aktorius Igoris Reklaitis.

P. Stankus gimė 1939 metais Rietave, 1962-aisiais baigė Lietuvos konservatoriją, 1962–63 metaus buvo Lietuvos radijo ir televizijos diktorius, 1963–2007 metais vaidino Klaipėdos dramos teatre.

Sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų teatre, taip pat vaidino kino filmuose „Vyrų vasara“, „Miškais ateina ruduo“, „Amžinoji šviesa“, „Vienui vieni“, „Kita tylos pusė“ ir kituose.

P. Stankus bus laidojamas antradienį Klaipėdoje.

