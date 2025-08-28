Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė vos 42-ejų populiari aktorė: bendruomenė sukrėsta

2025-08-28 21:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 21:10

Verónica Echegui – energinga, talentinga ir žiūrovų mylima ispanų aktorė – mirė rugpjūčio 24 d., sulaukusi vos 42 metų.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Verónica Echegui – energinga, talentinga ir žiūrovų mylima ispanų aktorė – mirė rugpjūčio 24 d., sulaukusi vos 42 metų.

0

Pranešama, kad ji mirė Madrido „12 de Octubre“ ligoninėje, kur buvo gydoma nuo vėžio, skelbė variety.com.

Netikėta mirtis

Apie jos ligą žinojo tik artimiausi žmonės, tačiau tai nesutrukdė jai iki pat galo likti aktyvia – jos paskutinis projektas, serialas „Love You to Death“, pasirodė šių metų vasarį „Atresplayer“ platformoje. Todėl jos netikėta mirtis sukrėtė visą Ispanijos kino bendruomenę.

Verónica Echegui išgarsėjo dėka režisieriaus Bigaso Lunos filme „My Name Is Juani“ (2006). Nors pats filmas sulaukė nevienareikšmių vertinimų, V. Echegui sužibėjo savo vaidmenyje – trumpais sijonais vilkinčios ir vulgarios, bet žavingos Juanės.

Šis vaidmuo jai pelnė pirmąją iš keturių „Goya“ nominacijų – vėliau ji buvo nominuota už vaidmenis filmuose „My Prison Yard“ (2009), „Katmandu“ (2012) ir „My Heart Goes Boom“ (2022).

Pirmąją „Goya“ statulėlę ji laimėjo kaip kūrėja – už režisuotą, parašytą ir prodiusuotą trumpametražį filmą Totem „Loba“ (2021), kuriame vakarėlis virsta siaubo scena.

V. Echegui baigė prestižinę Karališkąją dramos akademiją (RADA) Londone ir nuosekliai kūrė tarptautinę karjerą. 

2022 m. romantinėje komedijoje „Book of Love“ ji vaidino kartu su Samu Claflinu. „Variety“ filmą apibūdino kaip „žavią priešingybių istoriją“. 

Paskutiniame savo projekte, seriale „Love You to Death“, ji įkūnijo nėščią, bet įsipareigojimų vengiančią Martą. Tai buvo tipiškas Echegui vaidmuo – ji visada buvo judri, aktyvi, naudojo visą savo kūną vaidybai, gebėdama būti tiek tiesmuka, tiek pažeidžiama.

Jos mirtis paliko didelę tuštumą. Aktorius Samas Claflinas rašė: „Sudaužyta širdis dėl žinios apie magiškąją @veronicaechegui. Velniop tave, vėži.“

Ispanijos premjeras Pedro Sánchez pareiškė: „Giliai sukrėsta žinia apie Verónicos Echegui netektį – aktorės, turėjusios milžinišką talentą ir kuklumą, kuri paliko mus gerokai per anksti.“

