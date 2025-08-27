Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvos pedagogų bendruomenėje – skaudi netektis

2025-08-27 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 10:50

Vakar Dzūkijos kraštą apskriejo liūdna žinia – Varėnos „Ryto“ progimnazijos bendruomenė pranešė, kad mirė ilgametė ir gerbiama mokytoja Loreta Kontautienė.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Vakar Dzūkijos kraštą apskriejo liūdna žinia – Varėnos „Ryto“ progimnazijos bendruomenė pranešė, kad mirė ilgametė ir gerbiama mokytoja Loreta Kontautienė.

0

Bendruomenė pranešė, kada vyks atsisveikinimas su pedagoge.

Mirė anglų kalbos mokytoja

Socialiniame tinkle „Facebook“ Varėnos „Ryto“ progimnazija dalijosi žinia apie mylimos mokytojos mirtį. Įrašu bendruomenė priminė apie mokytojos pasiekimus bei reikšmingą paliktą pėdsaką mokykloje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pro memoriam mokytojai Loretai Kontautienei

Su giliu liūdesiu atsisveikiname su ilgamete Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokytoja Loreta Kontautiene, kurios atsidavimas darbui, išmintis ir šiluma paliko gilų pėdsaką mokyklos bendruomenėje.

Loreta gimė 1961 m. Valkininkuose, 1979 m. baigė Varėnos 2 -ąją vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto anglų kalbos specialybę. Buvo aktyvi, dainavo liaudies dainų ir šokių ansamblio „Šviesa“ chore. Baigusi mokslus, 1983 m. sugrįžo dirbti į savąją mokyklą, kurioje anglų kalbos mokinius mokė keturiasdešimt dvejus metus.

Loreta visada spinduliavo energija, pozityvumu, gyvybinga dvasia. Jos šypsena, šiltas žodis lydėdavo kiekvieną rytą. Net sunkiausiais momentais išlikdavo stipri. Mokėdavo paguosti kitą, mylėti. Jos kasdienis buvimas buvo įkvepiantis pavyzdys, kaip galima branginti gyvenimą, žmones ir savo darbą.Mokytojos Loretos išmintingumo pamokos ir padrąsinantis žodis liks prisiminimuose tų, kurie ją pažinojo.

Ilsėkis ramybėje, MOKYTOJA .

Atsisveikinti galima antradienį, rugpjūčio 26 d., nuo 10:00 val. iki vakaro, Varėnoje, Savanorių g. 36. Laidojimo ceremonija vyks trečiadienį, rugpjūčio 27 d., 12:00 val. Varėnos kapinėse“, – buvo rašoma įraše.

