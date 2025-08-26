Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Ši Lietuvos mokytoja anapilin išlydi ne pirmą auklėtinį: „Verkiau aš ir visi klasiokai“

2025-08-26 14:24 / šaltinis: AlytusPlius / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: AlytusPlius aut.
2025-08-26 14:24

Netikėtai ir staiga anapilin iškeliavo alytiškis, 63 metų Albertas Panka.

Mokyklos klasė ir žvakė (nuotr. fotolia.com r 123rf.com)

Netikėtai ir staiga anapilin iškeliavo alytiškis, 63 metų Albertas Panka.

1

Skaudžia žinia socialiniuose tinkluose pasidalijo buvusi velionio mokytoja ir auklėtoja, nusipelniusi mokytoja Irena Petkevičienė.

Naujienų portalui AlytusPlius.lt ji sakė, jog išlydėti amžinybėn savo mokinius – neapsakomai sunku.

„Mano auklėtinis 1980 m. baigė tuometinę Alytaus 6-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Putinų gimnazija). Berniukas buvo iš daugiavaikės, tvarkingos ir darbščios darbininkų šeimos. Tuo metu finansinės galimybės ribojo aukštųjų mokslų siekį. Baigęs mokyklą, jis lankė kursus, dirbo barmenu tuometiniuose „Nemuno“ ir „Žuvinto“ restoranuose, vėliau – vairuotoju „Pieno žvaigždėse“. Albertas su žmona užaugino vieną dukrą, kuri šiandien gyvena Kaune. Atrodė, kad gyvenimas susiklostė gerai, bet jį pakirto insultas“, – sakė mokytoja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Albertą ji apibūdino kaip labai mielą, darbštų, dėmesingą ir geraširdį žmogų.

„Jis su visais aplinkiniais buvo šiltai bendraujantis, turintis humoro jausmą, klasės susitikimų siela. Gaila, kad šių metų rugsėjo 5 d. klasės susitikime Albertą galėsime pagerbti tik tylos minute. Vakar, gausus būrys klasiokų ir draugų, atsisveikinome su šiuo į Amžinybę išėjusiu mielu auklėtiniu bei bičiuliu. Lai ilsisi ramybėje.“

