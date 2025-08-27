Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Sudužus sraigtasparniui žuvo lenkų pora: dukra kreipiasi į visus

2025-08-27 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 19:20

Tragiška sraigtasparnio avarija Vaito saloje sukrėtė vietos gyventojus. Rugpjūčio 25 dieną Justyna Czoska ir jos partneris Wojtek Kowalkowski tragiškai žuvo sudužus sraigtasparniui. Po šio skaudaus įvykio artimieji sunkiai susitaiko su netektimi.

Žvakė (tv3.lt fotomontažas)

Tragiška sraigtasparnio avarija Vaito saloje sukrėtė vietos gyventojus. Rugpjūčio 25 dieną Justyna Czoska ir jos partneris Wojtek Kowalkowski tragiškai žuvo sudužus sraigtasparniui. Po šio skaudaus įvykio artimieji sunkiai susitaiko su netektimi.

REKLAMA
0

Manoma, kad pora žuvo dalyvaudama savo pirmajame skrydžio pamokoje, skelbė mirror.co.uk.

Skaudi netektis

Privatus sraigtasparnis gabeno keturis žmones, įskaitant pilotą. Netrukus įvyko katastrofa – sraigtasparnis sudužo lauke netoli Ventnoro saloje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skubios pagalbos tarnybos į įvykio vietą atskubėjo po to, kai pirmadienį 9:24 val. buvo pranešta apie sraigtasparnio nukritimą.

REKLAMA
REKLAMA

Deja, trys žmonės žuvo, o ketvirtas buvo sunkios būklės nuvežtas į ligoninę ir ten praleido naktį.

REKLAMA

Justynos dukra Julija įkūrė „GoFundMe“ puslapį, skirtą padėti parvežti jų kūnus į Lenkiją ir organizuoti laidotuves.

„Dabar stengiamės parvežti juos atgal į Lenkiją, kad jie galėtų būti palaidoti. Grįžimo į tėvynę, laidotuvių organizavimo ir kelionės išlaidos yra didesnės, nei galime padengti patys, todėl prašome paramos šiuo nepaprastai sunkiu metu.

REKLAMA
REKLAMA

Bet koks paaukotas kiekis, kad ir mažas, padės mums suteikti jiems tokį atsisveikinimą, kokio jie nusipelnė. Iš visos širdies dėkojame už jūsų gerumą, palaikymą ir už tai, kad laikote mūsų šeimą savo mintyse. Su meile, Jacobas ir Julija“, – rašoma puslapyje.

Komentuodamas policijos „Facebook“ įrašą apie incidentą, vietinė gyventoja Jacqueline Sollis rašė: „Koks baisus įvykis, laimė, kad turime nuostabias skubios pagalbos tarnybas. Mano mintys su visais, kuriuos palietė šis incidentas.“

Vaito salos parlamentaras Richardas Quigley sukrėstas reagavo į „siaubingas naujienas“. Jis sakė: „Mano mintys ir nuoširdžiausios užuojautos yra su šeimomis ir draugais, susijusiais su šiuo įvykiu. Ir dėkoju kiekvienam iš salos skubios pagalbos tarnybų darbuotojų, kurie atvyko į įvykio vietą.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų