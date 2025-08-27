Sudužus sraigtasparniui žuvo lenkų pora: dukra kreipiasi į visus

Manoma, kad pora žuvo dalyvaudama savo pirmajame skrydžio pamokoje, skelbė mirror.co.uk.
Skaudi netektis
Privatus sraigtasparnis gabeno keturis žmones, įskaitant pilotą. Netrukus įvyko katastrofa – sraigtasparnis sudužo lauke netoli Ventnoro saloje.
Skubios pagalbos tarnybos į įvykio vietą atskubėjo po to, kai pirmadienį 9:24 val. buvo pranešta apie sraigtasparnio nukritimą.
Deja, trys žmonės žuvo, o ketvirtas buvo sunkios būklės nuvežtas į ligoninę ir ten praleido naktį.
Justynos dukra Julija įkūrė „GoFundMe“ puslapį, skirtą padėti parvežti jų kūnus į Lenkiją ir organizuoti laidotuves.
„Dabar stengiamės parvežti juos atgal į Lenkiją, kad jie galėtų būti palaidoti. Grįžimo į tėvynę, laidotuvių organizavimo ir kelionės išlaidos yra didesnės, nei galime padengti patys, todėl prašome paramos šiuo nepaprastai sunkiu metu.
Bet koks paaukotas kiekis, kad ir mažas, padės mums suteikti jiems tokį atsisveikinimą, kokio jie nusipelnė. Iš visos širdies dėkojame už jūsų gerumą, palaikymą ir už tai, kad laikote mūsų šeimą savo mintyse. Su meile, Jacobas ir Julija“, – rašoma puslapyje.
Komentuodamas policijos „Facebook“ įrašą apie incidentą, vietinė gyventoja Jacqueline Sollis rašė: „Koks baisus įvykis, laimė, kad turime nuostabias skubios pagalbos tarnybas. Mano mintys su visais, kuriuos palietė šis incidentas.“
Vaito salos parlamentaras Richardas Quigley sukrėstas reagavo į „siaubingas naujienas“. Jis sakė: „Mano mintys ir nuoširdžiausios užuojautos yra su šeimomis ir draugais, susijusiais su šiuo įvykiu. Ir dėkoju kiekvienam iš salos skubios pagalbos tarnybų darbuotojų, kurie atvyko į įvykio vietą.“
