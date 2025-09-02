Tragedija garsiame muzikos festivalyje: kraujo klane rastas žmogus

Pershingo apygardos šerifo biuras pranešė, kad šeštadienio vakarą, apie 21 val., vienas iš dalyvių pastebėjo vyrą gulintį „kraujo klane“ ir iš karto informavo pareigūnus. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai aptiko baltaodžio vyro kūną.
Policija įtaria, kad tai – žmogžudystė, todėl buvo nustatyta apsaugos zona ir pradėtas tyrimas. Pareigūnai apklausė keletą festivalio dalyvių. Kūnas nugabentas į teismo medicinos ekspertizės biurą, tačiau velionio tapatybė kol kas neskelbiama.
Tyrimas komplikuotas
„Nors atrodo, kad tai – pavienis nusikaltimas, visi dalyviai turėtų išlikti budrūs ir stebėti savo aplinką“, – pranešė šerifo tarnyba.
Tyrimą apsunkina tai, kad laikinasis „Black Rock City“ miestas pradės išardymą jau šią savaitę, tad pareigūnai skuba rinkti įrodymus.
„Burning Man“ organizatoriai pareiškė bendradarbiaujantys su teisėsauga ir paragino dalyvius netrukdyti tyrimui. Jie taip pat pabrėžė, kad bendruomenės nariams teikiama psichologinė pagalba, o esant poreikiui galima nemokamai naudotis Wi-Fi ryšiu ir susisiekti su artimaisiais.
„Mūsų bendruomenės saugumas ir gerovė yra svarbiausia“, – rašoma oficialiame pareiškime.
Kas yra „Burning Man“
„Burning Man“ – tai kasmetinė meno, muzikos ir saviraiškos šventė, vykstanti Nevados Black Rock dykumoje. Festivalio kulminacija – įspūdinga 12 metrų medinės žmogaus skulptūros sudeginimo ceremonija.
Pirmosios festivalio užuomazgos siekia 1986 m., kai San Francisko Baker paplūdimyje buvo sudeginta vos 2,5 metro medinė figūra. Iš šio ritualo išaugo didžiulė pasaulinė kultūrinė tradicija, kasmet sutraukianti dešimtis tūkstančių žmonių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!