46-erių vyras mirė žmonos akyse: medaus mėnuo virto tragedija

Daugumai nuotakų vestuvių diena reiškia viso gyvenimo džiaugsmą, tačiau Z. Holohan ši diena neatsiejama nuo skausmo.
Praėjus vos 48 valandoms po to, kai ji Airijos Mido grafystėje ištekėjo už savo „tobulo“ vyro Briano O’Callaghano-Westroppo pasakiškoje ceremonijoje, jaunavedžiai pateko į mirtiniausią kada nors Graikijoje kilusį gaisrą.
Medaus mėnuo virto pragaru
Pora buvo išvykusi į pajūrio miestelį Matį medaus mėnesiui 2018-ųjų liepą, nežinodami, kad gaisrai sparčiai plinta po regioną, rašo mirror.co.uk.
Po kelių valandų jie buvo priversti bėgti iš savo vilos, kai liepsnos apėmė namą. Pasimetę ir sužeisti, jie bandė pabėgti nuo pragariško gaisro įlipę į nepažįstamo vyro vairuojamą automobilį, bet ant jo užvirto medis.
46 metų Brianas žuvo žmonos akyse. Per šią nelaimę žuvo daugiau nei šimtas žmonių, ugnis nusiaubė visą pajūrio kurortą.
Zoe, dabar 52-ejų, patyrusi gyvybei pavojingus nudegimus, „Daily Mail“ sakė: „Tai buvo neįsivaizduojamai siaubinga patirtis...
Ne tik be galo pasiilgstu Briano, bet ir jaučiu kaltę, kad pasirinkau Matį. Visą gyvenimą nešiosiuosi šiuos baisius prisiminimus ir tą slogų klausimą: „O kas, jeigu?“
Buvusi rinkodaros specialistė kelis mėnesius praleido ligoninėje, kur jai atlikta dešimtys operacijų ir skirta intensyvi reabilitacija. Tuo pat metu ji turėjo susitaikyti su dar viena tragedija – jos tėvas mirė nuo širdies smūgio praėjus vos kelioms savaitėms po vyro žūties.
Zoe susipažino su Brianu, labdaringos veiklos ir maitinimo paslaugų sferos darbuotoju, 2014 m. spalį per pažinčių svetainę.
„Jis buvo labai patrauklus vyras, su nuostabiomis žibančiomis mėlynomis akimis. Abu jau buvome kartą vedę ir nė vienas neturėjome vaikų“, – pasakojo ji.
Po ketverių metų pora susituokė draugų ir šeimos akivaizdoje. Po dviejų dienų jie išvyko į Graikiją medaus mėnesiui ir 2018-ųjų liepos 23-osios rytą praleido prie baseino.
Ugniagesys ištraukė žmoną, bet vyro išgelbėti nebepavyko
Vakare Brianas pažadino Zoe, nes pamatė ugnį prie vilos tvoros. Bandant pabėgti iš teritorijos, užsidegė Zoe suknelė, kai staiga pasirodė automobilis, vairuojamas pagyvenusio vyro su dviem keleiviais.
Jie įlipo į automobilio bagažinę, tikėdamiesi pabėgti. Zoe apibūdino ją kaip „krosnį“ – taip viskas atrodė, kai mašina judėjo per liepsnas.
Kai ant automobilio užkrito degantis medis, smūgis teko Brianui. Paskutinis žodis, kurį Zoe išgirdo iš savo vyro, buvo „kodėl?“, kai automobilį apėmė liepsnos. Ugniagesys ištraukė Zoe iš automobilio bagažinės, tačiau Briano jau nebebuvo įmanoma išgelbėti.
Iš viso oficialus žuvusiųjų skaičius siekė 104 – tai buvo mirtiniausias gaisras Graikijoje.
Zoe buvo skubiai nugabenta į Atėnų ligoninę, kur jai suteikta pagalba dėl patirtų stiprių nudegimų. Ji nežinojo, kad tuo pat metu jos vyresnysis brolis buvo nuvykęs į morgą atpažinti Briano kūną.
Vėliau Zoe buvo atliktos odos persodinimo operacijos, o po penkių savaičių ji perkelta į Dublino Šv. Jokūbo ligoninę. Namo ji sugrįžo tik po keturių mėnesių.
Dabar ji atrado naujų būdų pagerbti savo velionio vyro atminimą. Sukakčių proga ji susitinka su šeima ir draugais, kad prisimintų žmogų, kurį vadina savo „sielos partneriu“. 2021 m. ji išleido atsiminimų knygą „As The Smoke Clears“, kurioje pasakoja apie savo išgyvenimus ir gijimo kelionę.
Nuo to laiko Zoe tapo nudegimų prevencijos kampanijos dalyve – ji lankosi mokyklose ir ligoninėse, bendradarbiauja su Dublino Šv. Jokūbo ligonine, kur buvo gydoma.
Visai neseniai ji atskleidė, kad yra naujuose santykiuose, ir sakė, kad partnerio palaikymas padėjo jai vėl pasijusti geriau savo pačios kūne.
