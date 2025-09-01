Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Siaubas žygio metu: karvės mirtinai sutrypė keliautoją

2025-09-01 16:35 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 16:35

Austrijos Alpėse žuvo keliautojas pėsčiomis, kurį kartu su jo žmona sutrypė karvių banda, kai jiedu miško keliu vedžiojo šunį, pirmadienį pranešė vietos policija.

karvė (nuotr. stop kadras)

0

Daugiau nei devynis milijonus gyventojų turinčioje šalyje, kurios kalnai yra populiarus turistų traukos objektas ir kurioje vasarą laisvai ganosi karvių bandos, mirtimi pasibaigiančių karvių išpuolių pasitaiko retai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienio popietę, kai įvyko incidentas, 85-erių metų nukentėjusysis ir jo 82-ejų metų partnerė pėsčiomis ėjo į kalnų namelį Ramsau am Dachšteino vietovėje Austrijos Štirijos provincijoje, pranešė policija.

„Pensininkų pora iš Vienos su šunimi buvo beveik pasiekę vadinamąją Austrijos trobelę, kai juos užpuolė ir sunkiai sužeidė devynių karvių banda, kurioje buvo ir trys veršeliai“, – naujienų agentūrai AFP sakė vietos policijos atstovas Markusas Lambas.

Įvykį matė netoliese buvę turistai ir trobelės darbuotojai, kurie suteikė pirmąją pagalbą ir iškvietė gelbėjimo tarnybas, o pora buvo nuvežta į ligoninę.

Zalcburgo ligoninėje vyras mirė taip ir nespėjus atlikti skubios operacijos.

Vietos prokuratūra tiria tikslias užpuolimo aplinkybes, laukiama skrodimo rezultatų.

2024 m. Zalcburgo regione išėjusi pasivaikščioti su dviem mažais šunimis žuvo moteris, kurią užpuolė karvių banda.

Po dar prieš dešimtmetį įvykusio mirtino karvės antpuolio Austrijos vyriausybė paskelbė žygeivių „elgesio kodeksą“.

Rekomendacijose nurodoma laikytis saugaus atstumo nuo karvių ir vedžioti šunis su trumpu pavadėliu, tačiau užpuolimo atveju rekomenduojama juos paleisti.

