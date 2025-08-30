Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Klinikinę mirtį patyręs vyras papasakojo, ką jautė: kiti apie tai nesusimąsto

2025-08-30 19:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-30 19:20

42-ejų britas Matthew Allickas patyrė tai, ką daugelis bijo net įsivaizduoti – jis buvo klinikinės mirties būsenoje 10 minučių. Dabar jis dalijasi savo patirtimi ir pasakoja, ką jautė.

Mirtis (nuotr. 123rf.com)

42-ejų britas Matthew Allickas patyrė tai, ką daugelis bijo net įsivaizduoti – jis buvo klinikinės mirties būsenoje 10 minučių. Dabar jis dalijasi savo patirtimi ir pasakoja, ką jautė.

1

2023 metų rugpjūčio pabaigoje vyras pradėjo jaustis blogai: trūko oro, buvo patinusios kojos. Nors vyras buvo sveikas ir aktyvus, simptomus iš pradžių laikė naujo naktinio darbo grafiko pasekmėmis. Tačiau vienas žingsnis laipteliais darbe privertė jį iškviesti greitąją pagalbą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Matthew netrukus atsidūrė ligoninėje, kur jam sustojo širdis po įvykusios plaučių embolijos, rašoma unilad.com.

„Prisimenu, kad žengiau vieną žingsnį ir pagalvojau: „Aš negaliu lipti šiais laiptais“. Pasakiau draugui: „Reikia iškviesti greitąją pagalbą“. Tuo metu aš nejaučiau skausmo. Bet žinojau, kad kažkas ne taip“, – prisiminė Matthew.

Kova tarp gyvybės ir mirties

Matthew tądien sustojo širdis. „Nebuvo pulso, širdies plakimo. Nieko“, – sakė jis. Gydytojai panaudojo defibriliatorių ir atliko širdies masažą, dėl kurio atsirado vidinis kraujavimas.

Matthew buvo laikomas kritinės būklės, kol medikai jį atgaivino ir panardino į komą.

„Aš nieko neprisimenu iš to laiko, kai buvau miręs, bet prisimenu, kaip atsibudau iš komos ir jaučiausi tarsi būčiau miegojęs. Viskas buvo ramu. Jaučiausi tarsi būčiau ramiai miegojęs“, – sakė Matthew.

Vėliau tyrimai parodė, kad jo širdyje ir plaučiuose buvo „kriketo kamuolio dydžio“ kraujo krešuliai. Greita medicininė pagalba ir operacija išgelbėjo jo gyvybę.

Po klinikinės mirties daug kas pasikeitė

Dabar Matthew nori didinti sąmoningumą apie kraujo donorystę, ypač tarp juodaodžių bendruomenių.

„Sakyčiau, kad esu 75 proc. toks, koks buvau anksčiau – niekada nebegrįšiu į normalią būklę, nes visą likusį gyvenimą turėsiu vartoti kraują skystinančius vaistus.

Bet esu labai dėkingas visiems, kurie mane palaikė, kasdien lankė ligoninėje ir drąsino“, – sakė jis.

Matthew pabrėžė šeimos, draugų ir medicinos personalo svarbą: „Prisimenu, kad vienu metu gydytojai sakė, kad palatoje yra per daug žmonių. Tai man padėjo suprasti, koks aš esu laimingas, kad esu gyvas.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

