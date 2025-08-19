Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tragedija Baltijos jūroje: bangoms nusinešus dvi dukras, tėvas šoko jas gelbėti

2025-08-19 09:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 09:25

Baltijos jūroje, Lenkijos pakrantėje, nuskendo 48-erių vyras, bandęs išgelbėti savo paaugles dukras, skelbia „PolstatNews“.

Tragedija Baltijos jūroje: bangoms nusinešus dvi dukras, tėvas šoko jas gelbėti (nuotr. facebook.com)

Baltijos jūroje, Lenkijos pakrantėje, nuskendo 48-erių vyras, bandęs išgelbėti savo paaugles dukras, skelbia „PolstatNews“.

REKLAMA
0

Paaugles pagavo bangos ir atgalinės srovės.

Nuskendo vyras

Tragiškas incidentas įvyko sekmadienį po 14 val. Pareigūnams buvo pranešta apie skęstantį vyrą.

Vyras šoko gelbėti dukrų, tačiau jos galiausiai pačios grįžo į krantą, o vyras nebegalėjo išlipti. Gelbėti vyrą sulėkė ir poilsiautojai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nepaisant suteiktos pagalbos, vyras mirė.

Pranešama, kad paauglėms yra 12 ir 16 metų. Tuo metu, kai jos maudėsi, buvo iškelta raudona vėliava.

Gelbėtojai ir pareigūnai perspėjo poilsiautojus paisyti įspėjimų ir pajūryje elgtis atsargiai.

Anksčiau tą pačią dieną Lenkijoje Baltijos jūroje nuskendo 69-erių moteris.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų