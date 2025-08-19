Tragedija Baltijos jūroje: bangoms nusinešus dvi dukras, tėvas šoko jas gelbėti

Paaugles pagavo bangos ir atgalinės srovės.
Nuskendo vyras
Tragiškas incidentas įvyko sekmadienį po 14 val. Pareigūnams buvo pranešta apie skęstantį vyrą.
Vyras šoko gelbėti dukrų, tačiau jos galiausiai pačios grįžo į krantą, o vyras nebegalėjo išlipti. Gelbėti vyrą sulėkė ir poilsiautojai.
Nepaisant suteiktos pagalbos, vyras mirė.
Pranešama, kad paauglėms yra 12 ir 16 metų. Tuo metu, kai jos maudėsi, buvo iškelta raudona vėliava.
Gelbėtojai ir pareigūnai perspėjo poilsiautojus paisyti įspėjimų ir pajūryje elgtis atsargiai.
Anksčiau tą pačią dieną Lenkijoje Baltijos jūroje nuskendo 69-erių moteris.
