Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Tokias laidotuves matėte seniai: karstas – auksinis, antkapis – iš marmuro

2025-08-30 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 20:20

Romų „karaliumi“ pramintas vyras buvo palaidotas auksiniame karste po savaitės trukusios atsisveikinimo kelionės „Rolls Royce“ automobiliu.

Laidotuvės (nuotr. Shutterstock.com)

Romų „karaliumi“ pramintas vyras buvo palaidotas auksiniame karste po savaitės trukusios atsisveikinimo kelionės „Rolls Royce“ automobiliu.

REKLAMA
4

69-erių romas Frankas Thompsonas buvo palaidotas iškilmingai – jo šeima užsakė auksinį karstą ir marmurinį antkapį, rašoma mirror.co.uk.

F.  Thompsonas mirė liepos 2 d. nuo krūtinės ląstos infekcijos, būdamas 69-erių. Jis paliko mylimą žmoną ir vaikus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Verslininkas, vadovavęs įmonėms Notingeme ir Mančesteryje, buvo pagerbtas ir didžiuliu marmuriniu antkapiu Pietų Londone.

REKLAMA
REKLAMA

Blizgus karstas, kurio kaina, kaip sakoma, siekia kelis šimtus tūkstančių, buvo užsakytas jo sūnaus iš užsienio. Artimieji Franką vadino „karaliumi“ ir norėjo jam surengti deramas laidotuves.

REKLAMA

Atsisveikinant ekstravagantiškas karstas buvo nugabentas į jo verslo įmones bei kapines, kur buvo palaidoti kiti jo draugai ir šeimos nariai.

Karsto kaina – šešiaženklė

Šeimos draugas, atsisakęs atskleisti tikslią kainą, sakė: „Karstas yra iš gryno aukso. Jį užsakė jo sūnus iš užsienio.

Kaina buvo milžiniška – šešiaženklė. Karstas buvo pristatytas po kelių savaičių nuo mirties. Frankas mirė beveik prieš mėnesį, tad reikėjo palaukti, kol galėjome jį palaidoti.“

REKLAMA
REKLAMA

Jis pridūrė: „Pirmiausia, idėja buvo pagaminti patį geriausią karstą, tada pradėjome diskutuoti apie karsto medžiagas.

Mes esame kilę iš labai didelės romų keliautojų šeimos. Jis buvo šeimos galva, šeimos karalius – visi jį gerbė.

Frankas daugelį iš mūsų išmokė verslumo ir to, kaip užsitarnauti gerą vardą, gyventi gražų gyvenimą ir pakloti tvirtą pagrindą po kojomis šeimai, todėl nusprendėme parodyti, kad yra ir tikrai gerų romų – ne visi mes tik mušamės ar keliame bėdų.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Frankas išplėtė savo tėvo asfalto klojimo įmonę per keletą vietų visoje šalyje.

„Jis labai sėkmingai išplėtė verslą, visa tai padarė sąžiningai dirbdamas. Dabar verslą valdome aš ir Franko sūnus“, – sakė šeimos draugas.

Jis pridūrė: „Frankas daug aukojo vaikų labdaros organizacijoms, o prieš susirgdamas norėjo pastatyti našlaičių prieglaudą užsienyje.

REKLAMA

Nors sunku patikėti, jis niekada nebuvo išpuikęs žmogus. Jis galėjo turėti viską, ko norėjo, bet to nesiekė. Jis būtų didžiavęsis tuo, ką jo sūnūs padarė už jį, nes labiausiai vertino savo šeimą.

Jis buvo nuostabus žmogus, turėjo auksinę širdį. Visiems linkėjo tik geriausio. Savo išmintimi padėjo daugeliui išmokti daugiau, buvo tikras verslininkas.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Papasakojo, kas nutinka užsienyje mirusiems lietuviams (nuotr. 123rf.com, Shutterstock)
Atskleidė, kas nutinka užsienyje mirusiems lietuviams: daugelis to nežino (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų