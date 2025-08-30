Tokias laidotuves matėte seniai: karstas – auksinis, antkapis – iš marmuro

69-erių romas Frankas Thompsonas buvo palaidotas iškilmingai – jo šeima užsakė auksinį karstą ir marmurinį antkapį, rašoma mirror.co.uk.
F. Thompsonas mirė liepos 2 d. nuo krūtinės ląstos infekcijos, būdamas 69-erių. Jis paliko mylimą žmoną ir vaikus.
Verslininkas, vadovavęs įmonėms Notingeme ir Mančesteryje, buvo pagerbtas ir didžiuliu marmuriniu antkapiu Pietų Londone.
Blizgus karstas, kurio kaina, kaip sakoma, siekia kelis šimtus tūkstančių, buvo užsakytas jo sūnaus iš užsienio. Artimieji Franką vadino „karaliumi“ ir norėjo jam surengti deramas laidotuves.
Atsisveikinant ekstravagantiškas karstas buvo nugabentas į jo verslo įmones bei kapines, kur buvo palaidoti kiti jo draugai ir šeimos nariai.
Karsto kaina – šešiaženklė
Šeimos draugas, atsisakęs atskleisti tikslią kainą, sakė: „Karstas yra iš gryno aukso. Jį užsakė jo sūnus iš užsienio.
Kaina buvo milžiniška – šešiaženklė. Karstas buvo pristatytas po kelių savaičių nuo mirties. Frankas mirė beveik prieš mėnesį, tad reikėjo palaukti, kol galėjome jį palaidoti.“
Jis pridūrė: „Pirmiausia, idėja buvo pagaminti patį geriausią karstą, tada pradėjome diskutuoti apie karsto medžiagas.
Mes esame kilę iš labai didelės romų keliautojų šeimos. Jis buvo šeimos galva, šeimos karalius – visi jį gerbė.
Frankas daugelį iš mūsų išmokė verslumo ir to, kaip užsitarnauti gerą vardą, gyventi gražų gyvenimą ir pakloti tvirtą pagrindą po kojomis šeimai, todėl nusprendėme parodyti, kad yra ir tikrai gerų romų – ne visi mes tik mušamės ar keliame bėdų.“
Frankas išplėtė savo tėvo asfalto klojimo įmonę per keletą vietų visoje šalyje.
„Jis labai sėkmingai išplėtė verslą, visa tai padarė sąžiningai dirbdamas. Dabar verslą valdome aš ir Franko sūnus“, – sakė šeimos draugas.
Jis pridūrė: „Frankas daug aukojo vaikų labdaros organizacijoms, o prieš susirgdamas norėjo pastatyti našlaičių prieglaudą užsienyje.
Nors sunku patikėti, jis niekada nebuvo išpuikęs žmogus. Jis galėjo turėti viską, ko norėjo, bet to nesiekė. Jis būtų didžiavęsis tuo, ką jo sūnūs padarė už jį, nes labiausiai vertino savo šeimą.
Jis buvo nuostabus žmogus, turėjo auksinę širdį. Visiems linkėjo tik geriausio. Savo išmintimi padėjo daugeliui išmokti daugiau, buvo tikras verslininkas.“
